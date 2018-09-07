【華冠投顧】漲價題材營收月減、櫃買破底再現新低

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：

上市跌幅排行 - 依成交值

2327 國 巨：

股價回測年線出現大量，未來的一個月若不能站回半年線，則股價將會拉長修正期間到明年。

2408 南亞科：

技術線型已經走空，今跳空下跌後、若一周不能回補，則股價不排除還有低新點的可能。

2456 奇力新：

股價跌破年線之後，出現新低點，後續將走入空方整理。

2337 旺 宏：

跳空下跌出現新低，一周之內不回補，則將步入熊市。

3532 台勝科：

股價出現新低點，因半年線下彎、後續仍有機會整理。

櫃買跌幅排行 - 依成交值

6488 環球晶：

今天出現大量新低點，若下周不能收復今天長黑，則股價仍不排除有破底的可能。

5483 中美晶：

股價雖經一季整理，但今天再次破底、後續不排除走空。

5439 高 技：

漲價題材拉回，PCB 相關個股漲多修正，考量盤勢、保守看半年線支撐。

8155 博 智：

股價長黑跌破年線，若不能守住 7 月初低點，則股價後續還會有整理的可能。

3624 光 頡：

營收月減之後，今天股價再出現新低點，後續要保守以年線做為防守點。

#台股盤勢分析：

受到昨天費城半導體指數大跌影響，台股今天開低走低、年線之前守住，而權值股台積電守在平盤之上，成為台股今天的神主牌，不過被動元件族群再次出現新低點。8 月營收公佈之後、營收月減的，代表受到中美貿易戰影響。既然營收沒有辨法持續走高，漲價題材就失去買盤的動能。

櫃買指數續創新低，主要是受到，矽晶圓下跌、加上被動元件下殺，漲多族群 PCB 帶量拉回等所致，而櫃買的月線下彎、且角度極大，因此指數遇壓拉回、長黑再現新低，原則上，櫃買已經錯過年線扣抵值，在各期均線下彎的前題之下，類股族群整理時間將拉長到 Q4。

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