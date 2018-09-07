【華冠投顧】大盤要止血了嗎？如何避開地雷股？

何丞唐 分析師

台股本週直直落，受到美科技股包括 NASDAQ 指數及費半指數表現不佳，影響台股盤勢，週五加權指數下跌 77 點，收在 10846 點，成交量為 1506 億元。

盤面上，多檔個股呈現弱勢，包括 8080 奧斯特、2337 旺宏、6449 鈺邦、6283 淳安、4953 緯軟、5464 霖宏、1795 美時、2442 新美齊。逆勢彈升的個股為：5212 凌網、2319 燦星旅、4130 健亞、4807 日成 KY、3176 基亞、6240 松崗、3311 閎暉、4513 福裕、5278 尚凡。

台股近期受美股影響，大盤再度下挫，且漲價題材相關個股包括被動元件、矽晶圓等趨於弱勢，加上權值股並無表現，士氣大受影響。資金轉向底部個股及風電題材個股。下週留意蘋果新機發表對投資市場發酵程度；具旺季效應的族群仍有表現機會。

繼被動元件讓你大賺過後，這波被動元件摔得鼻青臉腫，2327 國巨跌破 600 元了。你有沒有發覺，老師都跟你做未來的，當時 8/14 跌破 600 元，告訴你：被動元件買點已到。漲了兩周至 8/28，2327 國巨來到 709 元，這時候應該最好跟你做生意，我卻告訴你，我要秉持我的專業，因為國巨那波已經彈了 100 多元了，如果我繼續喊多被動元件的話，會收到很多生意，但我不要這樣，LINE 群組的訊息大家應該還留著，8/28 時，我叫你賣被動元件，就是要幫助到最多的好朋友。

8 月底我跟你說趕快來，2425 承啟我還在 LINE 群組邀請各位，8/22 的 2425 承啟才 3 開頭，各位，現在 2425 承啟已經超過 5 字頭了。不多啦，漲超過 35 個百分點。再來，我說飆股要一檔接一檔，2442 新美齊，我說台北、台中、台南的表哥，通通要大享「齊」人之福吧，也不過才上周的事，一周以來，2442 新美齊不但亮燈還再創新高，成交量來到 2 萬多張，有幾張讓你買幾張。

我說台股三大飆股，那時候我們買的時候，還沒飆啦，怎麼買完一直飆，全國所有會員。上週四 6278 台表科也是 20 幾元的股票，人人都買得起；本週 6278 台表科再創新高，來到 35.25 元，才一周也狂飆超過 20%，檔檔創新高。

當全市場還在爭論，是 2425 承啟賺比較多？2442 新美齊賺比較多？6278 台表科賺比較多？我們又繼續往前走，把獲利延續，因為我說第三季是法人季底作帳的時機，各位你去看，法人有沒有大買 2425 承啟、2442 新美齊、6278 台表科，老師有沒有都事前先邀約你，只要領先法人先一小步，獲利是不是就一大步。法人要分好幾天買進，但因為你有辦法一天之內買滿你的部位，這正是各位的優勢。股市就跟戰場一樣，你一定要知道你的武器是什麼，要善用你的優勢，我們相對於法人的優勢，就是資金的靈活度；你有辦法一天之內買滿你的部位，以及一天之內獲利出清你的部位。錢沒比他多啦，但你一定要搞懂，靈活度比他強很多。現在法人是不是全部都來買 2425 承啟、2442 新美齊、6278 台表科，這不是法人作帳，請問你告訴我，什麼是法人作帳？該不會是 2327 國巨吧？法人作帳沒有往下做的吧，在台股是這樣。

我再講一個例子，從生活如何切入賺錢，對一般人來說，能開到雙 B，算是行駛豪華車的入門，有一檔股票，三年前帶各位從 20 幾元到 40 幾元，我記得在 2015 年的夏天，老師喊出一個口號：「要開寶馬、先找______。」各位，這週全世界車壇發生一件大事，賓士宣布首台電動車正式開賣，所以其他車廠，當然也把電動車放入未來的藍圖當中，而且電動車普及速度，會遠比你想像來得更快。現在其實很多飯店都有電動車充電樁了，舉例像是內湖的萬豪酒店，你去看它樓下就有很多電動車的車位了。昨天賓士宣布開賣了首輛電動車，BMW 也就是寶馬，也宣布即將推出新的電動車，因為它本來有 i3、i8，這兩款電動車，現在也要普及到休旅車，進入 irex 世代，也進入充電世代量產與普及的開始。各位知道電動車怎麼充電嗎？一樣拿一個插頭，只是差在插頭比較特別，因為它要負擔高電壓嘛，而且那絕對不能出問題，因為電動車最重要的就是它的電池，所以相關連結器一定要有最高的規格。那自然而然，全世界每個大車廠，包括賓士、BMW、Porsche、特斯拉… 電動車普及速度會遠比你想像的快。所以，反而是電池的股票漲得很兇，例如 6121 新普、3323 加百裕、3625 西勝、3211 順達。但有兩檔股票又被大家遺忘了，剛好半年，4721 美琪瑪，好奇怪怎麼在破底，它是做上游的，所以我跟你講，中國大陸已經把上游的鈷、鎳給壟斷了，4721 美琪瑪在今年三月份 120 元的時候，成交量將近 2 萬張，我說如果你相信我的話，你 4721 美琪瑪趕快賣，你都可以去調節目重播；還有 4739 康普，我說你不要等到財報出來，你才知道老師講的是真的。那時候康普在 132 元，最高來到 146 元，我在 132 元那時候連講了兩周吧，每次都不斷提醒你，你等著看吧，時間會是我們最好的證明。現在 4721 美琪瑪、4739 康普，創下近一年來的新低。我說過投資不二法門之一，就是要避開無謂的風險。

我想我們在空中相遇，應該是對你有很多好處的，不然先前也不會跟你講被動元件怎麼操作，還有矽晶圓，早上新聞出來說：日本地震矽晶圓轉單效應；老師還在 LINE 群組特別提醒大家，我認為轉單機會是小的。現在被動元件、矽晶圓一路走跌。然而我們又是賺得應得的利潤！講到不想講了，我說你要賺就跟著法人一起賺，而且我有辦法讓你領先法人一小步，將會使你在財富自由裡邁進一大步；2425 承啟、6278 台表科、2442 新美齊，不就是這樣嗎。接下來又要準備開寶馬了，「要開寶馬、先找______。」跟著老師聽節目愈久的，福利會越來越多，昨天早上在 LINE 群組的這個填空題，是給老朋友的福利。當世界各大車廠齊聚攻上電動車領域的時候，當中最重要的連接，應該能幫助到投資好朋友。九月份不過剛開始而已，與法人同行吧，您都還來得及。

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