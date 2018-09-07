【異動股】基建板塊快速拉升 成都路橋(002628-CN)等多股漲停

午後，基建板塊快速拉升，截止發稿，成都路橋(002628-CN)直線漲停報6.25元，山東路橋(000498-CN)漲停報4.27元，北新路橋(002307-CN)漲6.54%報6.84元，四川路橋(600039-CN)漲5.28%報3.59元，重慶建工(600939-CN)漲5.21%報5.25元，西藏天路(600326-CN)、西部創業(000557-CN)等個股均快速拉升漲逾3%。

據經濟參考報報道，西部經濟補短板引民資大幕開啓。根據國家發改委的要求，目前西部各省(市、區)正在梳理此前西部大開發相關政策落地情況，對取得的效果、經驗和不足等進行評估總結。國務院督查組也正在西部多地密集調研督導西部開發工作。

據了解，目前，寧夏、四川、雲南、陝西、青海、新疆、廣西等西部12省份均在加快重大項目投資進程，包括召開重大項目推進會督促項目儘快開工建設，建立重點項目審批綠色通道，增補重大項目申報，謀劃儲備一批新項目等。其中，公路、鐵路、民航、水利、能源等基礎設施建設仍是重點，吸引民資參與成為突出亮點，包括推動市場準入負面清單製度、民間融資多元化等引民資新政將加快釋放。

國信證券指出，下半年基建補短板將成為重點，研報判斷當前基建短板主要在區域性和結構性上，區域上中西部空間仍然較大，結構上生態環保是重點，建築央企和區域基建龍頭將直接受益。國企央企在手訂單充沛，業績確定性強，目前估值較低，部分個股跌破淨資產。設計咨詢屬於輕資產行業，現金流好，龍頭受益於行業整合業績優異，估值低有較大提升空間。

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