【異動股】石墨烯板塊高開高走 華麗家族(600503-CN)漲停

今早，石墨烯板塊高開高走，截止發稿，華麗家族(600503-CN)漲停報3.89元，錦富技術(300128-CN)漲9.38%報3.85元，華金資本(000532-CN)漲6.57%報9.25元，融钰集團(002622-CN)漲4.52%報3.24元，寶泰隆(601011-CN)、珈偉股份(300317-CN)、德爾未來(002631-CN)等股據紛紛上漲逾3%。

消息面上，華麗家族9月6日晚間公告，根據戰略發展需要，為促進重慶墨希的進一步發展，恒大高科技產業(重慶)有限公司(下稱“恒大科技”)與相關方簽署了增資協議，恒大科技或其控製的投資主體擬按照重慶墨希100%的股權整體價值不低於4.4億元且不超過5.1億元，認購重慶墨希本次增資中的新增註冊資本1.44億元，取得增資後重慶墨希35%的股權。

據日前發佈的《2017—2018年中國石墨烯發展年度報告》，2017年以來，隨著石墨烯產業鏈上遊企業製備工藝的進一步突破，石墨烯產業鏈下遊企業在電子、儲能等領域的應用已初見成效，觸摸屏、加熱膜、防腐塗料等成為企業關註的重點，石墨烯在新能源汽車、生物醫藥等領域的應用也在積極探索中。業内人士表示，石墨烯產業化正在加速，從實驗室開始走向市場。在技術提升+政策大力扶持的推動下，目前石墨烯行業已經基本渡過了製備的研發階段，產業化加速，石墨烯技術應用也進入高速發展期，具有業績支撐的標的投資機會值得關註。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)