8月債券通交易量大跌近30% 連跌2個月 境外機構買入量佔68%

香港債券通公司公布今年 8 月份數據，債券通交易量約人民幣 812.2 億元，連跌 2 個月，月跌幅達 29.65%。

8 月份境外機構買入量佔比 68%，月跌 1 個百分點，同樣連跌 2 個月。8 月份債券通交易宗數為 858 宗，日均交易量為人民幣 35.3 億元。

今年首 8 個月，債券通累計交易量為 6187 億元，交易宗數為 5159 宗，日均交易量為 36.8 億元。

截至今年 8 月底，共有 425 名境外投資者加入債券通，比 7 月底增加 34 間。境外投資者中，有 59% 帳戶由全球資產管理公司和基金管理公司以各種非法人產品的形式開設，佔比高於 7 月份 1 個百分點，41% 用於銀行、證券公司和其他金融機構的自營交易。

債券通的最活躍的買方投資機構，依然是商業銀行和資產管理公司，最活躍的境內報價機構是大型商業銀行和外資銀行。

交易最多的債券類型為政策金融債、同業存單和國債等，債券待償期主要集中在 1 年以內、7 年至 10 年，以及 1 至 3 年。