8月債券通交易量大跌近30% 連跌2個月 境外機構買入量佔68%

香港債券通公司公布今年 8 月份數據，債券通交易量約人民幣 812.2 億元，連跌 2 個月，月跌幅達 29.65%。
8 月份境外機構買入量佔比 68%，月跌 1 個百分點，同樣連跌 2 個月。8 月份債券通交易宗數為 858 宗，日均交易量為人民幣 35.3 億元。
今年首 8 個月，債券通累計交易量為 6187 億元，交易宗數為 5159 宗，日均交易量為 36.8 億元。
截至今年 8 月底，共有 425 名境外投資者加入債券通，比 7 月底增加 34 間。境外投資者中，有 59% 帳戶由全球資產管理公司和基金管理公司以各種非法人產品的形式開設，佔比高於 7 月份 1 個百分點，41% 用於銀行、證券公司和其他金融機構的自營交易。
債券通的最活躍的買方投資機構，依然是商業銀行和資產管理公司，最活躍的境內報價機構是大型商業銀行和外資銀行。
交易最多的債券類型為政策金融債、同業存單和國債等，債券待償期主要集中在 1 年以內、7 年至 10 年，以及 1 至 3 年。
債券通為開展大陸與香港債券市場互聯互通合作的全新計劃，讓中國大陸與境外投資者透過在香港建立的基礎設施聯接，在對方市場買賣債券。買賣兩個市場交易流通債券的機制安排，包括「北向通」及「南向通」。
「北向通」已於 2017 年 7 月 3 日開通，讓香港及其他國家與地區的境外投資者經由香港與中國內地基礎設施機構之間在交易、託管、結算等方面互聯互通的機制安排，投資於內地銀行間債券市場。未來將適時研究擴展至「南向通」。