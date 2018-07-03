史美倫：債券通開通1年 境外機構持債逾1.4兆

港交所 (0388-HK) 主席史美倫 7 月 3 日出席債券通周年論壇致辭時表示，截至今年 5 月底境外機構持債總量超過人民幣 1.4 兆元，較債券通啟動前增加了 70%。港交所正與大陸和香港的監管當局，和金融設施基礎的設施機構一起，研究在多方面進一步地優化債券通。

談及債券通開通的意義，史美倫表示，去年的 7 月 3 日，債券通北向通正式開通，債券通是大陸第一次允許境外機構投資者在境外投資大陸銀行間債券市場，債券通是配合國家的戰略，支持債券市場對外開放的一個重大的舉措。債券通的順利啟動對促進金融市場的技術開發、吸引國際資本的穩定流入、大陸債券納入國際主流債券指數、鞏固香港國際金融中心地位都發揮了十分積極的作用。

對於債券通開通一年來的表現，史美倫表示，債券通運行一年以來，以穩步、有序、可控的方式推動了中國大陸債券市場的進一步開放，在交易前的市場准入環節、交易中的價格發現和資訊溝通，以及在交易後的託管結算，債券通的運行都提升了市場的效率。

利用這個管道參與人民幣債券投資的海外參與者越來越多，根據債券通公司的統計，截至今年 6 月底，一共有 497 家境外機構申請參與債券通業務，其中已經獲得人民銀行備案開展投資業務的一共有 356 家，涵蓋了 21 個國家和地區。

其中，中資海外機構和外資機構各占一半，參與者涵蓋了銀行、證券公司、保險公司和其他中長期的投資機構。境外機構持有銀行間債券市場的總額一直上升，連續 15 個月走高，截至今年 5 月底境外機構持債總量超過人民幣 1.4 兆元，較債券通啟動前增加了 70%。

史美倫說，除了與市場參與者保持密切聯繫，港交所也一直與歐洲監管機構、行業協會和國際投資者全力合作和進行積極的溝通，目前盧森堡監管當局已經在今年 3 月批准了第一批參與債券通計畫的債券集體投資計畫，相信未來會有更多來自歐洲的資金參與債券通。