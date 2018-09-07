【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆蘋概三雄拉回，台股續探低點

周四台股在蘋概三雄走軟拖累下，呈現震盪走低。其中股王大立光 (3008) 一度跌逾 7%，使多頭信心受到打擊。雖然 10 點過後多方一度試圖反攻，但仍不敵賣壓緩步走跌。終場台股下跌 70.83 點 (-0.64%) 作收，成交量放大到 1,296 億。

技術面觀察，指數早盤以小高盤開出後，迅速湧現賣壓，測試季線後一度出現反彈，但後續賣壓亦有逐步加大跡象，仍維持空方格局，以中長黑作收。同時，也正式宣告了 10 日均線的失守，而下方的月、季線均已雙雙走跌，恐難提供足夠的支撐力道。

籌碼面部分，外資現貨僅小幅賣超 2.92 億元，期貨則小幅買超 540 口，在下殺過程中並未大幅減碼多單。大額交易人及特定法人甚至反向增加多單千餘口。

綜合上述，台股周四再度反攻失敗，並跌破 10 日均線，空方力道有增強跡象。下方月、季線難以獲得支撐，仍需提防持續下行風險。但就籌碼觀察，法人及大戶仍未有明顯轉空跡象。預期下檔空間亦不致太大，即便盤勢拉回修正，年線附近仍將有多方防守力道。整體盤勢轉為大區間盪格局。

◆ 選擇權分析

P/C ratio 降至 1.24 ，整體籌碼中性偏多看待。