【統一證券】盤前分析－指數欲振乏力，謹慎保守因應



◆盤勢分析

本周除美國對中國 2000 億商品提高關稅外，周五晚間將公布的 8 月非農就業數據，市場觀望氣氛濃厚；加上強勢美元導致新興市場資金外流，皆不利台股短期表現不易。對台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部份 - 香港恆生指數盤中再度失守 26900 點關卡，距離一年以來新低僅一步之遙，自今年高點 33484 以來跌幅已近 20%；在受到陸股持續拖累香港的紅籌股走勢、市值最大的騰訊因中國官方對手機遊戲審批力度持續加大，多家金融機構均下調其獲利目標，以及新興市場貨幣危機因素衝擊下，港股恐仍延續弱勢格局。

第二、繼周三跌破 7000 美元後，比特幣再度連續重挫跌破 6300 美元，創下本月以來新低；由於各國對於加密貨幣的監管越趨嚴格，高盛宣布將放棄近期開設加密貨幣交易室的計畫，華爾街首家比特幣交易室將遙遙無期；在幣價再度走弱、且挖礦成本居高不下，市場對於加密貨幣的熱度持續衰退，並將不利於相關類股後勢表現。

第三、技術面觀察。台股昨日失守短期 10 日線，上檔壓力仍然沉重，且短期均線再度呈現下彎，雖昨日量能略有回升但市場熱度仍然不足，短期仍將維持弱勢區間震盪格局。

第四、盤面觀察，矽晶圓族群在環球晶公告 8 月營收再創歷史新高下，出現跌深反彈行情，環球晶、中美晶、台勝科表現均優於大盤；健策受惠 AMD 漲勢猛烈及電動車 IGBT 業務開花結果，股價再度漲停鎖死，近五日漲幅已達 29%。