【永豐期貨】台指選擇權盤前－美國科技股重挫 台股連二黑回守10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 49 點至 10900 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 24.3 點，電子期逆價差縮至 - 0.56 點，金融期轉為逆價差 - 3.75 點。現貨部分，三大法人賣超 39.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 146 口至 18221 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 540 口至 47569 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1561 口至 21876 口。

週三 Nasdaq 指數因臉書、推特等權值股至國會聽證會而重挫，拖累週四台股早盤賣壓沉重，指數急速走低，盤中大跌 90 點一度逼近 10900 點，其後雖有承接買盤進場拉抬縮斂跌幅，但近期強勢的台積電也轉趨弱勢走低，追價買盤力道不濟，10 點過後指數再度反轉走跌，直至收盤皆未見明顯反彈出現，終場加權指數下跌 70.83 點或 0.644%，收在 10924.3 點，成交量能 1297.05 億，較前一日增加 107.61 億。今日八大類股除了食品類股與塑化類股收紅，其餘皆收黑，其中以食品類股漲幅 0.25% 表現較佳，機電類股跌幅 1.1% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶短下影線黑 K 回測 10900 關卡附近見到些許買盤支撐，但指數仍失守 5 日與 10 日線，盤勢為高檔震盪格局。若美國科技股能止跌回穩，可望帶動台股短線反彈，但在中美貿易戰隱憂未除之下，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.24，籌碼面為偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 11.69% 升至 12.04%，賣權平均隱含波動率由 16.02% 升至 17.2%，賣權相對升高較多。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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