【大慶證券投顧】盤前－科技股續跌 台股嚴守半年線

◆盤勢分析

市場關注美國是否對中國實施 2000 億美元商品關稅，加上蘋果、亞馬遜、美光等科技股持續走弱，拖累 NASDAQ 連續三日下跌，費半指數更大跌 2.7% 回測季線關卡，兩者均回補 8/27 跳空缺口，美股四大指數收盤僅道瓊以小漲作收，但在科技股領先跌破多方防守價位的同時，市場持續擔憂中美貿易戰升級可能，投資人依舊恐慌，要留意道瓊被拖累同步修正的可能，短線可以月線作為觀察指標。

國際貿易情勢不佳，美國科技股大幅修正，加上股王大立光營收動能不如預期，台股昨日補跌意味濃厚，最低來到 10905 點，不僅跌破十日線支撐，更回測 8/28 跳空缺口下緣 10916 點，所幸傳產類股相對抗跌，指數盤中跌幅收斂，終場以 10924 點作收，下跌 70.8 點，量能放大到 1275 億元。觀察技術面，指數昨日留下長黑 K 一次摜破五日與十日線，日 KD 指標已連續四日死亡交叉，研判短線台股將持續修正，在 9/3 長黑 K 高點 11097 點與半年線 10800 點之間來回震盪。櫃買指數昨日跌幅相對較輕，維持平盤下狹幅震盪，終場僅下跌 0.5%，但上檔面臨月線反壓，加上日 KD 剛剛交叉向下，短線回檔壓力大，將延續低檔盤整格局。

盤面個股表現上，由於大立光表明 9 月營收將與 8 月營收相當，市場憂心蘋概股後續動能將減緩，不僅拖累龍頭股台積電、鴻海表現，連帶使台郡、和碩、景碩等概念股也明顯走弱，研判短期間將不會有大行情，後續則視 9/12 蘋果發表新機後而定。另外，被動元件族群陸續發布 8 月營收創新高的消息，但在籌碼依舊凌亂下，包含華新科、國巨、奇力新等指標股終場均下挫，短線仍不建議進場。反觀傳產類股昨日則扮演撐盤角色，包含塑化的台塑、南亞，紡織的豐泰、百和，以及食品的統一等，族群均收紅。在族群輪動快速之下，盤面操作仍以具有題材、旺季來臨且基本面優異的類股為主，持續看好蘋概股、PCB、IC 設計、面板、塑化、紡織、生技等族群，建議布局低基期個股，此外，具有集團、投信作帳行情的標的也值得留意。