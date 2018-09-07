美股盤中─科技股持續回檔 Nasdaq下跌1%

美國股市週四中場下跌，科技股持續昨日的跌勢，全球貿易擔憂亦徘徊不去。

晶片股為表現最差的科技類股之一。美光股價大跌 10.2%，Applied Materials 亦下跌 4%。

分析師說，科技股疲弱，即使只是健康的回檔，未來幾天，仍將為大盤帶來壓力。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 3.65 點或 0.01% 至 25971.34。

Nasdaq 指數下跌 71.43 點或 0.90% 至 7923.74。

S&P 500 下跌 12.52 點或 0.43% 至 2876.08。

美國與加拿大官員週三協商至深夜，雙方都有意達成新的協定，取代目前的北美自由貿易協定 (NAFTA)。這次延長的談判可能於未來數日持續，也可能持續數週。

同時，中國與美國的關係仍然緊繃。上週報導指出，美國政府本週便可能對中國額外 2000 億美元的商品提高關稅。市場因而觀望。

中國商務部週四表示，若華盛頓祭出新的關稅，北京將會報復。

分析師說，川普總統的貿易策略，短期內，可能減緩經濟成長，因為影響到資本支出計畫。

貿易緊張升高，加上美元走強，貨幣政策緊縮，近來亦壓低了新興市場股市。

經濟數據方面，美國 8 月私人企業新增就業為 16.3 萬人，分析師預估為新增 19 萬人。

週五，美國將公布 8 就業報告，為市場所重視。