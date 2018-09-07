〈榮化將下市〉李謀偉與家族認購KKR孫公司股權比例出爐 每股認購金額100元

榮化 (1704-TW) 今 (6) 日晚間發布重訊，說明未來李謀偉及家族成員認購 Carlton 上層控股公司的暫定股權比例，KKR 將與李氏家族以 453.69 億元 (約 15.12 億美元) 的交易金額，向榮化股東取得 100% 股權，而 KKR 與李氏家族將以每股新台幣 100 元價格，認購 Carlton 上層控股公司股份。

投保中心昨 (5) 日針對榮化將與 KKR 簽署股份轉換協議一案指出，榮化與其獨立董事應進一步查明李謀偉與其家族未來認購 Carlton 公司股份的具體名單、持股比率與認股價格，並使相關資訊公開透明，提供股東考慮判斷。

對此，榮化晚間表示，已接獲 KKR 透過其法律顧問寄信回覆表示，李謀偉及家族成員與公司目前初步規劃，擬自行及 / 或透過另行設立之境內及 / 或境外公司投資，並持有 Carlton 上層控股公司 45% 股權，各成員預計將按其現持有榮化的股權比例，未來自行及 / 或透過另行設立的境內及 / 或境外公司，來持有 Carlton 上層控股公司。

目前李謀偉及家族成員與公司暫定的股權比例為李長榮實業股份有限公司 (15.89%)、李城企業股份有限公司 (15.80%)、士華投資股份有限公司 (3.74%)、華南商業銀行受託李謀偉信託財產專戶 (7.97%)、楊賽芬 (1.33%)、李謀偉 (0.27%)。

KKR 強調，李謀偉及家族成員 / 公司為投資 Carlton 上層控股公司，必須先自行籌措資金，並在榮化股東會決議通過，且經相關主管機關核准股份轉換後，榮化董事會決議的股份轉換基準日前，以與 KKR 相同的投資條件，注資於 Carlton 的上層控股公司。

有關李謀偉與其家族成員或公司未來認購 Carlton 上層控股公司的價格，KKR 表示，將與李氏家族以現金向榮化股東取得榮化 100% 股份，收購金額約 453.69 億元 (以每股約 53.1 元計算)，約為 15.12 億美元，資金來源初步規劃包括 8.7 億美元銀行融資、KKR 與李氏家族自有資金共 6.5 億美元。

若以李氏家族取得 Carlton 上層控股公司 45% 股份計算，KKR 指出，Carlton 上層控股公司預計發行 2 億股，KKR 與李氏家族將同樣以每股新台幣 100 元的價格，認購 Carlton 上層控股公司股份，李氏家族必須於股份轉換基準日前，注入約 2.9 億美元的股本，並與 KKR 依持股比例，共同負擔 8.7 億美元的融資及相關費用。

KKR 也強調，未來 KKR 與李氏家族，必須承擔榮化下市後，股份無流動性、5 年內無法發放股利及榮化是否能轉型成功的風險。