亞洲金融風暴襲向東協？金融業東協十國曝險1.53兆元

近期印尼盾急貶，財信傳媒董事長謝金河在臉書上示警，擔憂 20 年前的亞洲金融風暴戲碼會不會襲向其他東恊國家，對此，金管會今 (6) 日特別針對全體金融業在東協十國曝險進行統計，總曝險金額達 1.53 兆元，不過金管會強調，總曝險僅占金融資產比重不到 2%，金管會會持續密切注意後續影響。

謝金河日前在臉書上表示，1997 年的亞洲金融風暴重創東恊國家，當時泰銖從 22.2 貶至 54.5，菲律賓披索從 26.8 急跌至 58.5，最慘的印尼盾從 2269 跌到 16950。

謝金河進一步指出，這兩天印尼盾重摔到 14810，當年印尼盾急跌的印象又再度襲心頭。印尼政府為了捍衛印尼盾，今 (2018) 年已買入 80 兆印尼國債，但是印尼 10 年期國債殖利率仍衝高到 8.127%，印尼政府不斷干預，印尼盾仍然貶不停。如果狀況繼續惡化，擔憂 20 年前的亞洲金融風暴戲碼會不會襲向其他東恊國家。

針對謝金河擔憂東協金融風暴，金管會今天針對全體金融業在東協十國曝險進行統計，到今年 6 月底統計，東協十國曝險額中，以銀行業 8200 億元最多，其次是保險業投資 4815 億元，最後則是券商、及國人透過基金持有東協十國者部位有 2289.27 億元，合計整體金融業在東協十國的曝險額達 1.53 兆元。

金管會表示，如果進一步分析銀行業在東協十國曝險 8200 億元，其中授信 6128 億元、投資 1873 億元、直接投資 199 億元，等於放款量最大。

證券部分，直接投資 368.8 億元 (其中有價證券投資 230.83 億元、直接投資 137.98 億元)；而國內投信投資東協十國有 371.98 億元 、境外基金持有東協部位 1548.49 億元。

保險業部分，曝險 4815 億元，其中直接投資 412 億元、財務性投資 4403 億元。