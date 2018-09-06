金管會三大策略拚Fintech 金融科技創新園區打響國際盃

金管會今 (6) 日表示，正以三大主軸策略，積極推動金融科技的創新發展，此三大策略分別為「金融業升級」、「金融科技創新發展」、「資安與監理」。金管會副主委黃天牧更透露，預計 9 月 18 日開幕的金融科技創新園區，已吸引美國、日本、菲律賓和新加坡等幾大國際團隊進駐。

黃天牧今日向行政院報告「金融科技發展推動情形」，他表示為因應全球金融科技發展趨勢，金管會從產品研發、人才培育及發展環境等面向，積極建構金融科技創新應用環境；同時，推動金融科技創新實驗機制、建置金融科技創新園區、辦理「2018 台北金融科技展」；而資安監理部分，則成立金融資安資訊分享與分析中心、深化國際監理合作等。

談到金融科技創新園區，黃天牧表示，初期設於台北市南海路仰德大樓的 13 樓，具備主題空間設計、共創聯盟、國際網絡、數位沙盒、企業實驗室，以及監理門診等六大特色區塊，預期達到建立金融科技生態圈、培育金融科技人才及新創企業等效益。

黃天牧表示，目前金融科技創新園區已吸引新創團隊 64 家申請，有 37 家團隊通過，除了本國團隊，還有美國、日本、新加坡、菲律賓等國際團隊入駐。

而數位沙盒的部分，也已招募 9 家機構提供應用程式介面 (API)，包含證交所、期交所、集保、櫃買、凱基銀行、中信銀行、上海銀行、財金公司與時報資訊。

國際鏈結方面，則已與英國、美國、澳洲、新加坡、波蘭、盧森堡等建立國際新創資源交換合作協議。

此外，黃天牧進一步表示，今年 12 月 7~8 日將舉辦「2018 台北金融科技展」，希望把台灣金融科技發展動能呈現出來，屆時物聯網金融認證、區塊鏈、資安會是展示亮點。