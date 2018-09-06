人民幣兌美元震蕩收升 離岸走升驅動力量顯現

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四震蕩收升，整體看仍缺乏方向。交易員稱，雖然美元指數回到95關口附近交投，但中美貿易戰升級似乎已無可避免，客盤購匯需求仍不少，另有部分隔夜美元空頭平盤。不過午後受離岸走升驅動，人民幣終場收升。

他們並表示，當前環境並不利於人民幣穩定，英國脫歐等仍會幹擾美元走向，且市場風險情緒變化較快，美指不見得會持續走強；目前需重點關註美國在中美貿易戰問題上的施壓節奏，人民幣會否突破之前維持的6.8-6.9元波動區間，還需觀察。

“離岸這邊驅動很明顯，離岸（美元/人民幣）下行，帶動onshore下來，其實最近spot onshore維系著比較有限的波動區間，”一外資行交易員稱，離岸“穩盤”的跡象很重。

交易員們並表示，即便監管稍微松手，也不會讓人民幣破7，破7對市場信心的打擊太大，會增加經濟管理難度，“現在是信心比黃金重要的時候。”

路透周三就報導稱，面對中美貿易戰升級陰霾，中國監管層正在提前布局，緩釋可能出現的人民幣貶值重壓。離岸美元/CNH掉期點最近持續走升，正是國有大行在離岸人民幣掉期市場進行幹預，以收緊離岸人民幣流動性，提高人民幣做空成本，進一步管理人民幣貶值預期。此舉亦將直接支撐離岸人民幣。

受國有大行布局離岸掉期市場影響，離岸人民幣掉期多數期限周四仍持續攀升。數據顯示，離岸美元/CNH掉期一月期最高一度上漲至127.5，較昨日大漲逾120%，目前報93，而上周四最低報-15點；一年期掉期一度漲逾兩成至735.5，而上周四最低報416。

美國總統特朗普周三表示，美國還沒有準備好同中國就貿易爭端達成協議，但他表示，將繼續磋商。在公眾意見征詢期於周四結束後，美國總統特朗普可能執行對另外2,000億美元中國商品加征關稅的計劃，不過尚不清楚這將以多快的速度發生。

另據路透最新調查顯示，雖然中國央行越來越有可能入市幹預以支撐人民幣兌一路狂漲的美元，但未來一年人民幣兌美元也只能部分收覆近期的失地。

“中國當局本來允許人民幣貶值以應對貿易糾紛升級，但現在暗示他們不願意讓人民幣進一步下滑，像2016年底時那樣跌破6.95–7.00水準。”澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh說。

全球匯市方面，美元周四持穩，因市場越發擔憂美國總統特朗普將對更多中國進口商品加征關稅，但 歐洲貨幣反彈阻礙美元全線上揚。特朗普可能會在周四公眾意見征詢期結束後對2,000億美元中國進口商品加征關稅。

路透上海/北京9月6日

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