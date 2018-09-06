行動支付大躍進 上半年嗶出356億元 已超越去年全年

行政院長賴清德上任後加速推動行動支付，還訂下 2025 年要達到 90% 普及率的目標，金管會今 (6) 日宣布今 (2018) 年上半年成績單，經統計，今年上半年行動支付交易達新台幣 356.1 億元，遠高於去年一整年的 171.1 億元，交易量 3318 萬筆。

金管會統計，我國行動支付交易金額，從 2016 年整年 23.6 億元，到 2017 年成長到 171.6 億元，今年前 6 月份更超越去年全年、達 356.1 億元，光今年上半年交易金額就比起去年底大幅成長 1 倍以上。

交易筆數部分，2017 年整年交易筆數共 2619 萬筆，今年才光上半年就已交易 3318 萬筆，半年的成長率約 26.7%。

國際 3 大 Pay(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay) 去年底累計刷卡金額達 101.9 億元，到今年 6 月底，三大 Pay 累計刷卡金額達 215.9 億元，比起去年底，今年上半年交易金額也倍增，可以看出，國際 3 大 Pay 占整體行動支付交易很大占比。

金管會表示，行動支付是未來數位經濟發展的趨勢，可帶動產業新商機，也可提升民眾生活便利性，國發會已成立跨部會推動機制，各部會將共同執行。

此外，行動支付為「電子化支付」重要一環，金管會成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合相關部會、周邊單位及業者力量，完備基礎環境；已就信用卡、金融卡、電子票證及電子支付等支付工具完成多項法規修正。