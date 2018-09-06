【華冠投顧】盤後分析：股王走弱 台股退守10900

劉彥良 分析師

擔憂貿易戰和新興市場貨幣危機，同時股王大立光 (3008) 業績展望不如法人預期重挫半根停板，台股開高走低終場下跌 70 點，退守 10900。外資現貨僅小賣 3 億元同時期貨淨多單增加 1304 口，唯內資信心不足，自營商和投信合計大賣 36 億元。

加權指數部分有政府和外資在顧，始終維持高檔震盪，唯中小型股遲遲未見起色，上櫃指數受制於月線反壓表現疲弱，所幸明天開始月線扣抵來到低檔，有利中小型股震盪打底，不用悲觀。

一直提醒投資朋友要避開而且不要亂搶反彈和攤平的 GIS-KY(6456)，今天跌停破底，短短幾個交易日就從 200 元摔落至 150 元。外資和投信同站賣方，加上蘋果先生郭明錤分析師最新指出明年蘋果新機將沿用 Face ID，故屏下指紋辨識模組明年能為 GIS-KY 帶來多大效益還很難說，就算 GIS-KY 有三星訂單挹注，但在出貨量及低毛利率下能帶來多大效益還很難說。

反觀頎邦 (6147) 獨拿蘋果 3 款新機的 COF 封測訂單，本周表現抗跌始終守穩 5 日線之上，隨時會再創新高。法人估頎邦今年 EPS 上看 6.5 元，本益比還不到 11 倍，目標價給予 77~80 元，投資朋友可持續留意。

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