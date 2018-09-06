【華冠投顧】台股跌破10日線，回測月，季線支撐!

台股今日在台積電與被動元件族群雙雙走跌下，指數再度震盪走跌 70 點，已 10924 作收，成交量 1295 億元，價跌量增格局。

台股自 8/16 低點 10606 點上漲至 8/30 高點 11186 開始回檔，來到今日最低點 10905 點，跌破 10 日線，回測月線 10883，季線 10880 位置支撐! 在這次回檔後，量能逐漸增加，5 日均量已大於 10 日均量，量的趨勢已回升，有利止跌，接下來台股能不能守住月季線再往上攻一波，觀盤重點在於被動元件族群能否止穩反彈。盤面強勢股: 健策 (3653) AMD 概念股，加上電動車 IGBT 業務開花結果忙擴產，2020 年訂單洽談中，貢獻度加大，股價連飆 2 根漲停板。基亞 (3176)，訊聯 (1784) 受惠自體幹細胞移植開放，讓整體新生兒及成人幹細胞儲存市場的規模，將會有倍數成長的空間，股價雙雙漲停板作收，收復季線。順達 (3211) 8 月營收相較上個月勁揚逾四成，股價急拉漲停板 44.3 元作收。奇它強勢股包括欣巴巴(9906)，正達(3149)，矽瑪(3511)，新美齊(2442)，統鬱(2434)，保銳(8093)，勁永(6145)，達興材(5234) 等。

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