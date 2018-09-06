安進血癌新藥 9月起獲健保給付 下一步引進骨髓瘤新藥

安進 (Amgen) 血癌新藥雙特異抗體，9/1 起開始獲得健保給付，該藥同時具備標靶藥物及免疫療法雙重效果。台大血液科醫師姚明表示，新藥能降低病人身上的癌細胞約 8 成之多，並提高病人造血幹細胞移植後治癒率，目前健保給付每位病患 2 個療程 360 萬元的費用，可適用病患數約 100 人。安進計畫，下一步將再引進多發性骨髓瘤新藥，目前健保給付正在申請中。

姚明表示，新藥仍然需要病患有移植計畫才可進行，目標是緩解病人身上的癌細胞，提高移植或血液再造計畫的治癒率。

現行血癌免疫治療方式，約有 CAR-T、免疫檢查點抑制劑及雙特異抗體等三種方法，姚明表示，雙特異抗體新藥，可以幫助抗體找到癌細胞後，增強免疫細胞辨識能力對抗癌細胞，雖然是免疫療法，但同時具備標靶藥物效果。

安進雙特異抗體目前在美國、歐盟、日本及台灣上市，目前是台灣唯一血癌免疫療法使用新藥；健保自 9/1 開始給付，不過患者條件包含，需至少接受 2 種化療療程，或復發 2 次以上，並有造血幹細胞移植計畫，經審查通過後，可獲健保給付，2 個療程時間約 2 個月，每位病患給付費用約 360 萬元，估台灣適用病患 100 人左右。

台灣安進表示，目前在台灣除引進現有癌症新藥外，同步關注骨質酥鬆症、家族性高血脂疾病及多發性骨髓瘤等新藥，目前多發性骨髓瘤正在申請健保給付，預估全台灣每年適用病患約 3000 人。

安進目前是全球第十大藥廠，在美國納斯達克上市，2015 年於台灣成立分公司，主要研發藥品為生物製劑及小分子、高科技等高技術門檻藥品。