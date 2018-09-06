【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展。Facebook（FB.US）及 Twitter（TWTR.US）高管遭國會議員質詢， 股價大跌拖累科技股；美國 7 月對華貿易逆差環比擴大。道瓊斯指數上升 0.1% 至 25,975 點；標準普爾指數下跌 0.3% 至 2,889 點；納斯達克指數下跌 1.2% 至 7,995 點。德國政府稱關於英國脫歐的立場沒有改變。高盛或放棄設立加密貨幣交易室的計劃，加密貨幣大跌。

油價週三下跌，因美國墨西哥灣熱帶風暴憂慮緩解，同時特朗普可能在今日的公共咨詢期結束後對中國價值 2,000 億美元商品征收關稅，全球貿易爭端擔憂加重。紐約 10 月期油下跌 1.6% 至每桶 68.72 美元。API 公布上週原油庫存減少。金價上升，因美元回落。紐約 12 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,201.3 美元。

香港和內地股市週三下跌。各行業普遍下跌，醫藥經銷股領跌，其中恒大健康（708.HK） 股價急挫 21.2%；臨近美國加息，內房股受壓，碧桂園（2007.HK）及融創中國（1918.HK） 分別下跌 4.3% 及 8.0%。個股方面，中國利郎（1234.HK）2019 年春夏訂貨會訂單總金額按年錄得 23% 升幅，公司股價上漲 0.3%；睿見教育（6068.HK）9 月 1 日入學總人數同比增長 25.1%，股價下跌 2.2%。恒生指數下跌 2.6% 至 27,244 點，國企指數下跌 2.2% 至 10,646 點，香港股市成交金額增加 32.0% 至 952 億港元。上證綜合指數下跌 1.7% 至 2,704 點，滬深兩市成交金額減少 5.3% 至人民幣 2,551 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 萬威國際（167.HK）宣布股東 Hongtu 向中國華能基礎建設以 8,700 萬港元（相當於每股 0.115 港元，較最後收盤價溢價 17.3%）出售 29.0% 股權，Hongtu 之持股量將從 50.4% 下降至 21.4%。

◇ 數碼通電訊（315.HK）公布 2018 財年（截止 6 月 30 日）業績，收入 99.9 億港元，同比上升 14.6%（服務收入按年倒退 2.0% 至 50.6 億港元），股東應佔溢利同比下跌 8.5% 至 6.2 億港元（上半財年同比下跌 16.6% 至 3.3 億港元）。建議派發末期股息每股 23 港仙，全年合共 41 港仙，同比減少 31.7%。公司表示營運環境極具挑戰，並可能在短期內維持不變，預期激烈的市場競爭將持續，令月費計劃受壓，而客戶較長的更換手機的週期將繼續為手機銷售帶來影響。現價相當於 14.2 倍 2018 財年市盈率。

◇ 新城發展（1030.HK）公布 2018 年首 8 月合同銷售金額、銷售面積及銷售均價分別為人民幣 1,373 億元、1,105 萬平方米及每平方米人民幣 12,434 元，分別同比增長 1.1 倍、大增 1.4 倍及下降 10.4%。其中 8 月份則分別按年上升 1.7 倍、大增 2.1 倍及減少 19.2%，銷售狀況較首 7 月為佳。

◇ 新意網（1686.HK）公布 2018 財年（截止 6 月 30 日）業績，收益 13.6 億港元，同比上升 19.5%，受惠於其他收益按年增加 0.9 億港元（主要為投資公平值虧損減少）但部分被毛利率下跌之負面影響抵消，股東應佔溢利 7.8 億港元，同比增長 23.3%。不包括其他收益及虧損之股東應佔基礎溢利按年增加 10.3% 至 6.1 億港元（上半財年同比上升 10.9% 至 3.0 億港元）。建議派發末期（全年）股息每股 15.1 港仙，按年增加 10.2%。現價相當於 39.5 倍 2018 財年基礎市盈率。

◇ 萬科企業（2202.HK）公布 2018 年首 8 月銷售額、已售建築面積及平均售價分別為人民幣 3,881 億元、2,600 萬平方米及每平方米人民幣 14,931 元，同比分別增長 11.0%、8.7% 及 2.1%。其中 8 月份分別按年上升 3.5%、下降 6.0% 及上漲 10.1%，銷售狀況較首 7 月為不佳。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)