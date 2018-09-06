台股盤前—亞股昨走弱指數今可能補跌 有機會回測8/29跳空缺口

台股昨 (5) 日受到亞股表現不佳影響，儘管台積電上漲撐盤，盤中平盤附近震盪，但尾盤賣壓出籠，指數遭到摜壓，終場台股小跌 26 點、收在 10995.13 點，再度失守萬一關卡。法人認為，亞股昨日普遍表現不佳，台股則是相對抗跌，預期今日台股可能補跌，目前在 10600 點至 11000 點間做較大的箱型整理，可留意今日能否回補 8 月 29 日跳空缺口 10916 點。

市場消息面部分，「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」昨 (5) 日登場，台積電創辦人張忠謀認為，在半導體業持續創新帶動下，半導體業產值將持續成長，估未來 10 到 20 年，整體產業產值年複合成長率將達 5-6%，高於全球 GDP 成長率 2.5-3%。

股王大立光公布 8 月營收 55.07 億元，月增 3.34%，年增 9.73%，創下今年新高。大立光預期，在產能已滿情況下，9 月營收應與 8 月差異不大，不過，由於此營收低於分析師預期，分析師認為，今日大立光開盤恐將因此承受較大賣壓。

被動元件龍頭國巨也公佈 8 月自結營收，受惠被動元件供需依舊緊俏，單月營收衝高至 106.02 億元，首度突破百億元大關，也是連續第 6 個月創高，月增 8.1%、年增 278.4%；前 8 個月累計營收為 506.83 億元，年增 158.5%，同步續創歷史同期新高。

除大立光與國巨外，包括 TPK-KY、可成與 GIS-KY 等蘋概股也於昨日公布營收，隨著蘋果即將於台北時間 13 日發布新款 iPhone、MacBook，供應鏈 8 月營收均衝鋒，紛紛寫下今年以來新高或次高成績，顯示蘋果對零組件拉貨力道顯著加溫，有助蘋概鏈本季營運高飛。

中鋼董事長翁朝棟指出，隨著中國大陸將冬季限產令的時間延長，將有助支撐鋼價，目前鋼市看到明年第 1 季，都將是「平穩向上」走勢，沒有下滑跡象，明年第 1 季盤價可望連 6 漲，惟外部仍須關注各國匯率、區域經濟、國際貿易情勢等三大因素影響。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，亞股昨日普遍表現不佳，台股則是相對抗跌，預期今日台股可能補跌，可留意今日能否回補 8 月 29 日跳空缺口 10916 點，若有機會回測，建議可分批進場，逢拉回進場佈局蘋概股，而被動元件族群 8 月營收已公布，大多寫下歷史新高，環球晶營收也創高，可留意在利多推升下，被動元件與矽晶圓族群能否止跌回穩。

邱鼎泰分析，目前台股在這波行情中，在 10600 點至 11000 點間，做較大的箱型整理，若回測 10916 點則可小幅佈局多單。