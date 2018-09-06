【大慶證券】盤前分析－美那指轉弱 電子股牽動多空走勢



◆盤勢分析

全球貿易前景不明朗，加上推特、臉書等企業高層出席國會聽證會，引發科技股賣壓，拖累那指昨日大跌 1.2%，並跌破 8000 點整數關卡，道指收盤雖小升 22 點，但也未能站回 26000 點關卡，美股收盤漲跌互見，顯示在市場恐慌情緒持續升溫下，美股也不可避免的出現修正壓力。短線而言，研判美股將在五日線與十日線之間呈現區間震盪走勢，多空指標可以 8/27 跳空缺口下緣做為觀察。

市場關注美加貿易協定與中美貿易衝突，亞洲股市昨日早場普遍受壓，台股在台積電表態下逆勢開高走揚，然市場追價意願低，指數多在平盤附近震盪，尾盤不敵傳產、金融賣壓使跌幅擴大，終場以 10995 點作收，下跌 26 點，量能略降至 1189 億元。從技術面看，台股昨日上攻五日線未果，量能無法有效放大仍是最大的問題，可見多方氣勢不足，僅管指數仍守穩十日線支撐，但日 KD 持續交叉向下，研判短線將延續高檔震盪格局，上攻契機唯量是問。而櫃買指數昨日也同樣疲軟，終場下跌 0.33%，上檔遭逢月線反壓，短線需盡快收復 9/3 長黑 K 才有反彈可能。

盤面上來看，昨日全靠電子股扮演撐盤角色，受惠國際半導體展登場與超微 (AMD) 先進製程帶動，包含台積電、創意、日月光、穩懋、易華電、承啟等個股均走揚，至於被動元件與傳產、金融類股昨日則全數走弱。而大立光昨日公布 8 月營收達 55.07 億元，雖創九個月來新高，但略低於市場預期，今日恐遭逢短線失望性賣壓，但後續股價表現仍與 9/12 蘋果新機發表後的實際銷售狀況相關，若表現優於預期將有助蘋概股後續表現，相關概念股如美律、可成、和碩、健鼎、台郡、景碩等都可留意。綜觀而言，盤面表現仍以旺季、題材、業績佳的類股為主，包含蘋概股、PCB、IC 設計、面板等族群都為多方操作指標，但不建議追高，至於傳產類股如塑化、紡織、生技等，可聚焦 8 月營收優異的個股，同時在第三季底來臨下，具有集團、投信作帳行情的標的也值得留意。

