騰訊(00700-HK)ADR跌破320關 內銀內險股微跌

納指失守8000點關口，拖累港股ADR指數跌91點，收報27151點。騰訊控股收報317.23元，較港收市跌7.57元。重磅股騰訊(00700-HK)昨日收報324.8元，重挫4.1%，股價走勢在ADR更弱，收報317.23元，較港收市跌7.57元。
其他藍籌個別發展，匯豐控股(00005-HK)ADR收報68.73元，較港收市升0.93元；港交所(00388-HK)ADR收報219.54元，較港收市跌0.26元。
內銀內險股微跌，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.76元，較港收市跌0.03元；工商銀行(01398-HK)收報5.65元，較港收市跌0.02元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.33元，較港收市跌0.05元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.1 4元，較港收市跌0.28元；中石油(00857-HK)ADR收報5.64元，較港收市跌0.02元，中石化(00386-HK)ADR收報7.41元，較港收市跌0.03元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.99元，較港收市升0.99元；聯通(00762-HK)ADR收報9.33元，較港收市跌0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.81元，較港收市跌0.04元。
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