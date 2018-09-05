新城發展控股(01030-HK)首8月銷售額同比增長114.94%

新城發展控股(01030-HK)公佈，於2018年8月，該集團實現合約銷售金額約人民幣 236.80億元(單位下同)，合約銷售面積約183.29萬平方米。 2018年1月至8月累計合同銷售金額約1373.43億元，比上年同期增長114.94%;累計銷售面積約1104.57萬平方米，比上年同期增長139.97%。
公司子公司通過掛牌的方式取得浙江省湖州市編號為2018-69號地塊。該地塊位於湖州市仁皇山分區，南臨青太路，北臨金田路，東側為太湖路，西側為規劃道路，出讓面積為10.07萬平方米，該集團需支付土地價款9.02萬元。
公司子公司通過掛牌的方式取得江蘇省南京市編號為2018G31號地塊。該地塊位於南京市雨花台區，東至新林大道，南至規劃道路，西至古雄大道，北至新城大街，出讓面積為4.67萬平方米。該集團需支付土地價款3.4萬元。
公司子公司通過掛牌的方式取得浙江省台州市仙居縣編號為G2018432號地塊。該地塊位於仙居縣泰和北路以西、光明西路以北，出讓面積為3.35萬平方米。該集團需支付土地價款4.15萬元。
公司子公司通過掛牌的方式取得湖北省襄陽市編號為20185301號及20185302號地塊。其中：20185301號地塊位於襄陽市高新區鄧城大道長虹北路，出讓面積為5.58萬平方米;20185302號地塊位於襄陽市高新區鄧城大道長虹北路，出讓面積為12.54萬平方米。該集團共需支付土地價款11.48萬元。
公司子公司通過掛牌的方式取得雲南省昭通市編號為昭儲18-11號、昭儲18-12 號、昭儲18-14號及昭儲18-15號地塊。其中：昭儲18-11號地塊位於昭通中心城市二環西路與二環南路交叉口東北側，出讓面積為5.33萬平方米;昭儲18-12號地塊位於昭通中心城市學莊路與蒙泉路交叉口西北側，出讓面積為6.64萬平方米;昭儲18-14號地塊位於昭通中心城市團結路與學莊路交叉口西南側，出讓面積為6.9萬平方米;昭儲18-15號地塊位於昭通中心城市二環西路東側，出讓面積為1.81萬平方米。該集團共需支付土地價款8.75萬元。
公司子公司通過合作的方式取得湖北省武漢市編號為P(2009)001號地塊。該地塊位於武漢市漢南區紗帽正街與壇山路交匯處，出讓面積為16.62萬平方米。該集團需支付土地價款6.4萬元。
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