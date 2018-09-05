美股“鍍金”歸來，中手遊科技赴港再戰資本市場

剛剛過去的8月份是許多上市公司刊發中期財報的高峰期，而這一陣新鮮出爐的業績表現也是眾多行業企業接受市場及投資者檢閱的一塊“試金石”，不過，在這樣一個大型“練兵場”自然是有人歡喜有人愁的。

2018年上半年，包括科網大佬騰訊 (00700-HK) 在内的一眾遊戲行業領域排頭兵們就上演了一出繳械折戟，遊戲公司業績大面積呈現增速放緩甚至下滑態勢，這似乎也說明了一件事兒，那就是經歷過前幾年的爆發式增長，國内遊戲行業終於逐漸開始降溫了。

自美股納斯達克私有化退市，中手遊轉投香港資本市場

雖然如此，但資本市場的魅力卻總是無窮的，就在這樣一個貌似生意越來越不好做的行業氛圍中，近日又有一家遊戲公司向港交所遞交了主板上市申請，那就是堪稱履歷豐富的中手遊科技集團了。

回顧中手遊的發展歷程，其歷史最初可追溯至2009年第一視頻(00082-HK)收購匯友數碼70%股權從而進軍手遊業務之時。2011年匯友數碼創始人肖健與彼時任第一視頻執董及CFO的冼漢迪及第一視頻高管層共同創立了中手遊集團；2012年中手遊集團從第一視頻分拆併在美國納斯達克上市；2015年8月，為轉回大中華區上市，中手遊集團從納斯達克私有化退市。

其後中手遊經過係列重組，在今年3月註冊成立了此次衝擊港股IPO的上市實體中手遊科技集團。及至昨日（9月4日），中手遊科技集團（以下簡稱中手遊）初步招股文件見諸港交所相關信息披露係統，這也意味著三年前從美股納斯達克私有化退市後，選擇回歸大中華區的中手遊正式選擇香港作為其再戰資本市場的舞台。那麽在美“鍍金”歸來的中手遊如何在香港資本市場尋得一席之地？

標簽定位大不同：IP遊戲運營商

就於行業内的定位而言，與我們所熟知的騰訊、網易與金山等遊戲開發運營商不同，中手遊更加專註於與涉及著名文化產品及藝術作品的熱門IP版權方合作，在行業内是領先的IP遊戲運營商。公司初步招股書顯示，於往績記錄期間中手遊所有的遊戲均由第三方遊戲開發商開發，其隻是負責透過第三方發行渠道向遊戲玩家發行其代理遊戲。

因此，相對於自主開發而言，目前中手遊的定位更加偏向於一家IP遊戲的發行及運營商。所以對於現階段的中手遊而言，IP資源於其的發展意義顯而易見。

據易觀智庫的數據，於2018年年中，中手遊在所有中國獨立手遊發行商中擁有最大的IP儲備，截至目前其持有超過26個IP授權併擁有68個自有IP。在IP獲取的渠道方面，中手遊則通過直接或間接投資的方式，從能夠製作出吸引手遊玩家及具有開發成功IP手遊潛力的IP公司獲取資源儲備。

今年4月，中手遊收購了北京軟星51%股權，5月又全資收購了文脈互動，這二者過去在成功手遊開發方面均有紮實表現；而由於收購北京軟星，中手遊亦獲得五個熱門IP係列，分别為《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》、《明星志願》及《天使帝國》。

據財華社了解，中手遊截至目前已推出61款手遊，至今仍在活躍的遊戲有48款，有10款遊戲具超過三年的生命週期。中手遊初步招股文件亦透露，公司在前述遊戲儲備下已物色50款遊戲併有機會在2019年年底前推出。

逆行業生長？上半年業績大增

這家極具IP特色的遊戲運營商“吸金”能力又如何呢？據悉，中手遊主要通過提供遊戲發行服務，換取遊戲玩家為購買遊戲中的虛擬貨幣而支付的部分總流水賬額，併由此產生大部分收益。

據招股書資料，從過去兩年公司業績表現來看，如下表所示（表中數據均為持續經營業務部分）雖然中手遊自2016年到2017年期間收益增速微乎其微，兩個年度的收益均隻有10億元（人民幣，下同）左右，毛利率也所有下跌，但年内持續經營業務的盈利水平卻增長顯著，2016年公司賺1.88億，到2017年盈利就大漲40.6%至2.65億元。

截至今年6月30日止的中期業績則較過往增長顯著，招股書材料顯示，2018年上半年中手遊持續經營業務收益按年同比增長15.94%至6.73億元；毛利率亦上升2.2個百分點至35.5%；半年溢利則劇增1.67倍至1.63億元：

招股書解釋，今年上半年公司收益的增長主要由於期内發佈的包括《擇天記》和《曙光之境》在内的遊戲表現出色，分别為其帶來3億元及2.12億元的總流水賬額貢獻。而期内公司毛利率的提升、來自持續經營業務的其他收入增長、銷售及分銷及其他開支大幅減少等綜合因素作用下，才有了中手遊今年上半年持續經營溢利的1.67倍大幅增長。而與今年多家遊戲上市公司的中績一比，中手遊這財務數據可稱得上是逆行業生長了。

IP與遊戲的共舞，機遇與風險為伴

應該說，在目前國内整個遊戲行業中，中手遊這個以IP見長的遊戲運營商類别似乎還挺吃香。易觀智庫的數據顯示，於2017年根據IP開發的手遊產生的收益為752億元，預期將於2020年增至1499億元，復合年增長率為25.9%。

在IP遊戲大放異彩的同時，中手遊作為IP遊戲運營商所取得的市場份額也相當出挑，據易觀智庫數據，目前所有中國獨立手遊發行商中，中手遊在按發行根據IP開發的遊戲所產生的累計收益中排行第一。如下圖所示為2015年初至2018年年中按發行根據IP開發的遊戲所產生的收益劃分的市場份額：

（來源：港交所）

雖然IP遊戲前景仍然廣闊，但在行業發展過程中也依然面臨諸多風險。

近年來國内版權意識逐步覺醒，對於知識產權的保護開始受到更廣泛的關註和重視，國家律法層面也有所完善。不過說到底在知識產權保護的執行等方面仍未形成完整的體係，這一方面令中手遊一類的IP遊戲運營商面臨著IP被侵害的風險，一方面隨著IP保護工作需要的增加和保護力度的加強，也或許會增加這類公司的運營成本。

此外，近年來由熱門IP衍生的其他文化、娛樂形式蔚為壯觀，這包括影視遊戲等層面。但隨著知名IP影視遊戲化的興起和蔚然成風，IP衍生文化的展開也逐漸呈現不同的成果，越來越多的不成功案例也開始出現。也就是說，中手遊豐厚的IP資源儲備中，遊戲開發後的成果不一定能令原IP粉絲及新遊戲玩家滿意，在娛樂資源及形式更加豐富多樣的當前，IP成功遊戲化的門檻和要求似乎越來越高了。

不僅如此，其實IP遊戲運營商在獲得遊戲代理權及IP授權、商業化過程吸引新玩家、維持玩家基礎及參與度，一直到有效從玩家獲利等各個產業鏈環節中無不充滿著挑戰，隨著競爭加劇及遊戲行業潛在出現的發展不如預期等態勢顯現，中手遊的進擊之路併不輕松。

當然，即便再多的不確定堵在當前，不去試一試怎知結果如何？更何況眼下中手遊拿在手中的牌也併不差，好好經營之下有所作為應是不難。那就期待來日登錄香港資本市場的中手遊如何大展身手了。

作者：彭小留

編輯：黎璐璐

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