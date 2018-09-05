〈瑞信論壇〉美中貿易戰美國恐自傷 最快明年此時就可望落幕

瑞信論壇登場，瑞信預估，美中貿易戰 2000 億美元關稅清單中，將有 7.5 % 的科技產品及 12% 的零組件受到影響，美國擔心，一旦加徵關稅，恐將影響消費意願，美國經濟恐是最後的犧牲者，預期最快明年此時，美中貿易戰就將落幕。

瑞信認為，不少美國公司投資中國大陸，再將產品出口至美國，最後被加徵關稅的仍是美國企業，加上部分中國大陸獨占市場產品，美中貿易的結果，恐使美國經濟淪為最終犧牲者，明年此時美中貿易戰有望順利落幕。

瑞信認為，美國 2000 億美元關稅清單中，700 億美元為智慧型手機相關，其他包含電視、電腦等終端產品，美國政府也擔心，一旦實施關稅，最終恐影響在美國銷售的終端產品價格，進而影響消費意願。

此外，許多產品從中國大陸出口至美國，不一定代表中國製造。瑞信指出，2000 年開始，美國至中國大陸的 FDI (外商直接投資) 超過 7000 億美元，不少美國公司投資中國大陸，再從中國大陸生產製造出口到美國，相關產品恐怕成為貿易戰下的犧牲者。

瑞信表示，美國擔心貿易戰，還包括部分產品在市場上只有中國製造，在全球形成獨占市場，一旦增加關稅，其實只是增加美國自己製造成本；基於前述理由，希望中國大陸盡快回到談判桌上，不要使貿易戰影響美國經濟。

對於未來整體經濟發展看法，瑞信認為，還是要觀察產業基本面，而非關注哪些項目受美中貿易戰影響，預估明年此時，美中貿易戰應該可以順利落幕。