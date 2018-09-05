亞運賽事熱 LiTV專區觀看人數逾百萬 全頻道觀看人次創新高

2018 亞運成果出爐，中華隊豐碩摘下 17 金 19 銀 31 銅，共 67 面獎牌，線上影是 LiTV 統計，此次賽事期間，APP 下載量、活躍使用者均呈現跳躍式成長，下載量倍數成長，在棒球賽中韓大戰時，下載數更突破 3 倍，亞運期間 APP 活躍載具數，更較平常成長超過 30%，創 APP 年度單周最高下載紀錄，亞運整體專區收看賽事直播的人數，更超過百萬人，全頻道總觀看人數也創高，是今年目前最好的成績。

LiTV 表示，「LiTV 線上影視」搭上亞運熱潮，為期 2 周賽事期間，專設「亞運頻道專區」提供線上即時轉播，繼世足後，亞運持續帶動國人瘋運動的熱潮，「LiTV 線上影視」APP 下載量、活躍使用者，均跳躍式成長，下載量倍數增長。

其中，棒球中韓大戰時下載數更突破 3 倍，亞運期間 APP 活躍載具數較平常成長超過 30%，創「LiTV 線上影視」 APP 年度單週最高下載的紀錄，高出平均 87%，亞運專區整體收看賽事直播的人數更是超過百萬，全頻道總觀看人次更創新高，是今年目前最佳成績。

LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，此次轉播亞運，帶給觀眾美好的觀賽體驗，LiTV 全體動員為確保賽事轉播品質。

LiTV 是台灣 OTT 龍頭業者，公司表示，除在站內不重複訪客數攀升到 800 萬之外，更拓展線上線下虛實整合，與門市及美式賣場合作，提供實體通路購買與體驗的管道，未來將更精準的提供給用戶最好的內容與最佳的技術服務，有信心用戶數可望破百萬。