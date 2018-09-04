CHOCO TV成立3年 多項指標數字寫佳績 月活躍使用者成長80倍

線上影音平台 CHOCO TV 正式營運至今已屆滿 3 年，該公司今 (4) 日宣布，App 下載量、活躍使用者、觀劇瀏覽量等，均在 3 年內急速成長，App 總下載量已超過 430 萬，月活躍使用者 3 年內成長逾 80 倍，每月觀劇瀏覽量更大幅成長 790 倍，內容總量也成長 6 倍，用戶平均每次停留時間成長超過 35%，多項指標數字均寫下亮眼成績。

CHOCO TV 於 2015 年成立投入台灣 OTT 市場，成為首個國內結合電商的追劇平台，並從 2016 年起以自製中心投入台灣原創戲劇製作，目前已自製或合製超過 10 部以上戲劇，自製作品於站上的累積流量已近 3000 萬，挾著自製劇的成功，電商也發展 IP 化能力，成功帶動營收較 3 年前大幅成長 2.5 倍。

在版權銷售上，CHOCO TV 目前包括《HIStory1》、《HIStory2》、《搖滾畢業生》、《老爸上身》、《志明與春嬌》、《咕咾小姐》等，都先後銷售至電視台、新媒體跨頻播放，《HIStory》系列更成功銷售到海外，可在泰國、日本等近 250 國收看，甚至登上日本電影院。

CHOCO TV 今年第 3 季也正式成立藝人經紀部及電影發行部，積極布局娛樂產業，首部電影《裸愛殺機》將於 9 月 14 日和原創電影共同發行，藝人經紀部除積極網羅具潛力新人外，也朝向多元經紀的型態發展。

CHOCO TV 表示，隨著藝人經紀、電影發行等新事業群的加入，新的一年除開拍電視劇《HIStory3》、《臨異街 11 號》與電影《跨界》外，版權劇也持續積極採購台、陸、日、韓、泰優質戲劇，9 月將全台首播土耳其劇《再一次心跳》，這也是台灣影視平台首次引進土耳其劇。此外，包括陸劇《鬥破蒼穹》、陸綜《心動的信號》、韓劇《馬成的喜悅》、日劇《情色小說家》等將於近期陸續開播上架。

主打免費觀劇的 CHOCO TV 受眾為女性用戶，先前以提供戲劇內容為主，營收主要來源為廣告、占比超過 8 成，今年第 1 季已正式推出「付費會員」服務，滿足用戶的多元需求。