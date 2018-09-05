滴滴大整改：暫停深夜服務一週，是因噎廢食還是店大欺客？

樂清姑娘遇害案持續發酵，滴滴和滴滴高層的老底兒都被網友翻了個底朝天。在社會輿論的口伐筆誅之下，滴滴於昨日晚間宣佈啓動安全大整治。

9月8日23點至9月15日淩晨5點期間，滴滴將於中國大陸地區暫停出租車、快車、優步、優享、拼車、專車以及豪華車服務。此外，滴滴還將陸續上線“一鍵報警”、行程分享等功能，在網約車業務中試運營全程錄音等同7項整改計劃。

滴滴啓動安全大整改 圖源：新浪微博@滴滴出行

三月兩起命案，滴滴再次整改

三個月兩起命案，滴滴確實需要整改，但滴滴暫停幾乎全部深夜出行服務的做法還是引來了議論紛紛。有人叫好的同時，也有不少“加班愛好者”叫苦不叠。同時，還有一小部分群眾在懷疑滴滴此舉的用意。

三個月前，鄭州空姐遇害案發生後，滴滴也曾啓動為期一週的順風車全國停業整改。整改效果明顯不能令人滿意，倒是讓市場和滴滴意識到了“出行市場上，滴滴的地位比我們想象的要重要的多”。即使滴滴隻是短暫下線了一個順風車業務，都足以讓大眾的出行難度再上一個台階。

鄭州順風車案件後，滴滴宣佈全國範圍内順風車業務停業整改一週 圖源：新浪微博@滴滴出行

在這樣的背景前提下，不少群眾開始懷疑滴滴暫停深夜出行服務一週的用意。難道滴滴是想以此為由暫避風頭，甚至逼迫社會屈服、容忍滴滴的“惡行”嗎？

當政府介入都失效，我們還能做什麽？

當然，這是一種很惡劣的猜測。隻不過在滴滴一家獨大，近乎壟斷出行市場的前提下，乘客們不得不多一個心眼。畢竟壟斷就意味著超額收益，而馬克思在《資本論》中說過，“當利潤達到300%，資本家就敢冒著絞首的風險犯下一切罪行。”

值得欣慰的是，交通運輸部、中央政法委、中央網信辦等十部門組成的檢查組已於今日進駐滴滴，展開專項檢查。檢查組若能在發現滴滴運營中存在各項問題的同時，也對整改後需達到標準做出明文規定甚至及時復查，相信此次滴滴整改的效果會比上一次順風車平台停業自查效果好的多。

說到底，壟斷讓滴滴失去了應有的敬畏之心，監管的滞後讓作惡有了可乘之機。如果此次聲勢浩大的整治行動後，滴滴仍然不能為社會提供安全的出行服務，或許國内可以參考2004年美國政府向法院提交的分解微軟提案。當市場憑自身已經不能打破壟斷以及杜絕壟斷帶來的危害，從内部瓦解壟斷本身也是一個合理的思考方向。

作者：熊思怡

編輯：賀秋霞

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