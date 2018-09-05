【華冠投顧】賴昇楷：短線多空激戰 誰將勝出? 籌碼洞燭先機

◆盤勢分析

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨天大盤價漲量增卻連前天長黑Ｋ棒的一半幅度都沒能收復，說明盤面仍有調節賣壓，因此昇楷於 Line@提醒「多頭若想重新拿回短線發球權，今日必須持續收紅Ｋ上漲完成 "內困翻紅" 的Ｋ棒組合，才足以對抗前天的高檔 "陰線吞噬" 型態」。

今日大盤於國際股市全面回檔的背景下靠著台積電大漲一度逆勢拉高，但是期指卻頻頻於高檔位置出現摜壓動作導致逆價差擴大，缺乏期貨的配合加上亞股走低、陸股大跌，終場大盤壓尾盤 - 26 點，OTC 指數 - 0.33%。

今日台股沒能扭轉型態上的劣勢，短線多空激戰該留意什麼才能洞燭先機呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜被動元件＞

族群指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》昨日爆量留長下影線，但今日國巨跌破昨日均價，華新科更是直接殺破昨低，短線又形成了一批新的套牢籌碼，故在止穩走勢出現前暫且觀望，以防融資停損造成急回走勢。

族群當中仍有部分二線股是相對持穩的，像是《3090 日電貿》、《6207 雷科》... 等，在逆境中還能量縮穩守上揚月線之上，不過整個族群是連動的，在一線主帥止穩前也需留意搶短風險。

＜籌碼洩天機個股＞

近期個股操作難度提高，普遍都有續航力不佳的問題，若不事先卡位而等漲勢發動再進場追價往往買在不漂亮的位置壓縮到獲利空間，所以追蹤籌碼的流向提早卡位是拉高勝算的好方法。就以 8/29 昇楷推薦給鎖碼學員的《3035 智原》為例，便是事先掌握資減券增、外資賣不動、大咖偷偷買的籌碼優勢，故可提早卡位而把握到 2 天 15% 的漲幅。

不過追蹤籌碼並非只看法人買超、資減券增這麼簡單，例如昨天 (9/4) 盤後影音舉例的 (悸動的心)6160 欣技便屬融資一路增加的個股，但因其融資是隨著股價同步墊高並持續獲利，配合追蹤籌碼可發現是大咖以融資敲進或鎖碼，而昨日尾盤急漲收最高且創波段新高，盤後追蹤籌碼發現是 "隔日沖大咖"(在外資券商～美 * 下單) 買上去的，今天勢必會有調節賣壓跑出來，因此盤前通知學員先獲利下車一趟，尾盤竟然打到跌停，這需要盤後追蹤籌碼才能更清楚怎麼一回事。抓得住「籌碼」往往就能把握「獲利」。

跟著籌碼進出需要作功課，雖然比較辛苦但在輪動過速的盤面上卻是較為穩當的方法，而近期看好的籌碼先知股已整理在【籌碼洩天機】研究報告資中，歡迎加入昇楷 Line@後，到主頁索取。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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