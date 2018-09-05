【大行報告】國君：中國社保徵收從嚴或影響消費1.2萬億

中國社會保險徵收自9月1日起將逐步轉至稅務部門，對此，中國大型券商--國泰君安最新發布報告稱，社保徵收體制改革雖然對於補充社保資金缺口，改善居民福利具有長遠意義，但徵管力度的短期顯著提升，預計將顯著提高中小企業的經營成本、沖擊企業利潤，並對居民當期收入帶來負面影響。

國泰君安宏觀團隊周二發布報告指出，短期內補繳對於企業經營以及部分居民的收入水平將帶來較大壓力，企業和居民都難以承受其重；預計未來在具體執行過程中，或從基數、過渡期、差異化實施、減稅等方面對改革新政做出調整。

據報告，改革後企業與個人將補繳共計近2萬億元(人民幣.下同)。根據31省市平均社保總費率39.07%，計算得到應繳社保金額為86,947.78億元，與2017年社保基金收入差額等於19,794億元，即為補繳總金額。

國君報告稱，在總量補繳金額接近2萬億的情況下，若企業與個人按照當前費率正常分擔，企業最終可能要補繳1.5萬億元，相對於企業2017年11.2萬元億利潤總額減少約13.4%。

若企業通過轉嫁個人方式，讓員工個人全部承擔，假設邊際消費傾向0.6，國君估算將最終影響消費總額1.2萬億元，對GDP帶來1.5個百分點的沖擊。

分地區看，江蘇、山東、廣東、河南多繳額度較高，名列全國前茅，北京、上海等發達城市補繳額較小，整體壓力較低。若考慮經濟發展因素，河南、廣東、安徽、山東等地企業補繳整體壓力較高。

分行業看，社保徵管體制改革對商業貿易、汽車、農林牧漁、家用電器、紡織服裝等行業利潤沖擊較大。社保徵繳改制會對上述行業公司的盈利能力帶來較大影響。

營業成本方面，休閑服務、醫藥、軍工、交通運輸、機械設備等行業所受影響高於其他行業。營業成本上升壓力較大意味著行業總體人力薪酬在整體營業成本中占據較大比例，補繳會對行業內公司的運營能力帶來挑戰。

“綜合盈利能力與運營能力兩個角度分析，我們發現醫藥生物、紡織服裝、國防軍工、機械設備、休閑服務等行業所受影響較大。”報告稱。

國君預計未來會有一些改革的緩沖可能。如可以為部分中小企業設立社保征繳改革過渡期，在過渡期內仍按以往下限繳費，為企業調整人力成本提供緩沖期；可以針對中小企業暫緩實施實際工資計繳，通過降低最低基數減小對企業的沖擊，如基數定為當地行業職工月平均工資固定比例等，緩解企業運營壓力。

“在積極財政政策背景中，降低企業與居民稅負，本身就是當前經濟增速趨緩、改革步入深水區的重要政策支撐。”報告稱。

報告建議，對居民和企業進行減稅不僅是應對當前經濟轉型的良策，也是緩解改革沖擊的重要方法。未來可通過降低個稅或通過企業增值稅並檔減稅的方式，降低社保征收改制的短期影響，提升居民消費與企業運營活力。

中國國務院辦公廳日前發布國稅地稅征管體制改革方案，要求堅持整體設計、分步實施，采取先掛牌再落實“三定”規定，先合並國稅地稅機構再接收社會保險費和非稅收入征管職責。方案並明確從2019年1月1日起，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收。

路透北京9月5日

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