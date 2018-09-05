健策電動車IGBT業務開花結果忙擴產 2020年訂單洽談中 貢獻度加大

健策 (3653) 切入電動車逆變器 IGBT(絕緣柵雙極電晶體)散熱模組市場，今年開花結果，單月出貨量達 8 千到 1 萬片，儘管尚未獲利，但斥資逾 15 億元的桃園新廠擴產後，規模可望再放大，據悉目前該公司已與客戶洽談到 2020 年的訂單。不過，目前健策 IGBT 業務也面臨國內艾姆勒 (2241) 以及日本業者的強力競爭，外傳艾姆勒已拿到國際半導體大廠訂單，對此，健策認為，在該公司目前產能有限之下，客戶多元供應商策略可以理解，不過，該公司對於 IGBT 訂單的掌握具信心，產能擴充計畫啟動。



因 IGBT 模組的生產需要用到 CNC 鍛造製程，目前健策的 CNC 機台不足，因此桃園廠的擴廠計畫金額不小，其中有一半的產能是為了 IGBT 業務，另外一半則是 EMC(功率導線架)。



該公司供貨國際半導體大廠的電動車 IGBT 散熱模組訂單是從今年初展開，目前單月出貨量為 8 千到 1 萬片。因初期跨入，毛利率不高，經濟規模效益也還沒浮現，因此尚未獲利，但新廠預估將在明年底落成，新的訂單就會進場，屆時營業規模與毛利率均可望進一步提升。據了解，目前健策除穩定供貨 IGBT 產品外，也已正與客戶洽談 2020 年的訂單。