KKR孫公司Carlton收購榮化案 投保中心認為 回覆內容資訊不足

榮化 (1704) 即將在下週一 (10) 日召開臨時股東會討論 KKR 孫公司 Carlton 公開收購換股一事。投保中心在臨時股東會召開前，發函針對「李謀偉家族特定成員」對 Carlton 公司股東、持股比率與認股價格，未來 KKR 持股出售之安排等問題，對於相關回覆，投保中心則認為，有部分資訊不足情形。日前國際投資機構 KKR 宣布透過台灣子公司 Carlton 將以每股 56 元 (內含 2.9 元股息) 收購榮化公開流通股權，收購總金額 478 億元，今年底完成收購下市，成為 KKR 百分之百間接持股子公司。



收購主體 Carlton 係由 KKR、一群榮化特定股東所組成，KKR 發出收購換股法律函提及榮化大股東李謀偉暨其家族對於 Carlton 持股上限 45%。



投保中心在榮化股東臨時會前，針對收購細節向獨立董事提問，提問內容為「李謀偉家族特定成員」與 KKR 之具體合作細節，包含將來預計有多少「李謀偉家族特定成員」將成為 Carlton 公司股東、持股比率與認股價格、未來 KKR 持股出售之安排等問題。



但榮化及其獨立董事僅表示︰李謀偉家族透過「李長榮實業股份有限公司」、「李城企業股份有限公司」、「華南商業銀行受託李謀偉信託財產專戶」及「士華投資股份有限公司」持有榮化約 27.78%，除了「士華投資股份有限公司」，李謀偉持有約 98.28% 將成為 Carlton 公司股東外，無法確知李謀偉及其家族未來認購 Carlton 公司股份之具體名單、持股比率及認股價格。



對於榮化回應，投保中心認為，榮化及獨立董事實宜進一步查明交易始末，讓相關資訊公開透明，以維護股東權益。