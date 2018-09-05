輝達新顯卡傳Q4上市 筆電廠電競產品旺季動能加溫

根據外電報導，輝達有望在今年第 4 季推出筆電版 RTX 系列顯卡，根據研究機構調查，全球電競筆電以華碩 (2357-TW) 及微星 (2376-TW) 市占 40%，占比最大，宏碁 (2357-TW) 及戴爾 (Dell) 約占 20%，法人認為，隨著輝達新顯卡上市，電競筆電相關廠商，今年第 4 季將受惠換機潮，營運可望升溫。

輝達 8 月於德國科隆遊戲展發佈 RTX 系列新顯卡，包括 RTX 2080 Ti、RTX 2080 以及 RTX 2070，新品引入光線追蹤技術，外電媒體報導指出，輝達已開始準備為筆電打造 RTX 20 系列顯卡，最快將在今年第 4 季上市。

輝達新顯卡效能、價格未定，雖然將推新產品，還是讓外界難以揣測新品對市場的影響程度。不過，日前 Youtube 上傳出 RTX 2080 Ti 顯卡的效能測試，其中在彩虹六號圍攻的遊戲中表現最為出色，經過十款遊戲測試後，效能提高將近 37%，與先前在國外媒體上曝光的 3DMark 跑分效果類似。

電競筆電業者指出，目前根據新品上市排程規劃，預估今年第 4 季新顯卡版本電競筆電可望正式上市，現有電競筆電將供消費者選搭，有助出貨動能，不過也有業者認為，現有的 GTX 1080 Ti 等系列顯卡，已可滿足玩家需求，輝達新品 RTX 系列未來動能，仍不明確。

法人表示，受惠新版顯卡推出，及英特爾新版處理器上市等，今年第 4 季到明年第 1 季換機需求可期，全球電競桌機出貨量估將年增 15% 至 2100 萬台以上，電競筆電則年增近 2 成，至 700 萬台。