美律Q3營收挑戰百億 Q4將更旺

美律 (2439-TW) 在旺季效應推升下，8 月營收達 35.81 億元，月增 22.68%，年增 49.68%，再寫歷史新高，法人看好，第 3 季營收有機會挑戰百億元，已達去年第 4 季高峰水位，今年第 4 季將更旺，全年每股純益 9.27 元；美律下半年營運看旺，可望逐季成長，但是今 (5) 日股價利多不漲，盤中跌幅一度逾 2%。

蘋果新 iPhone 將上市，推升供應鏈出貨動能加溫，美律 8 月在娛樂產品身機出貨成長，加上新 iPhone 揚聲器拉貨挹注，單月營收衝高，累計前 8 月營收 175.7 億元，年增 26.89%；法人推估，以 7、8 月營收合計達 65 億元來計算，第 3 季營收將挑戰百億元。

法人認為，美律第 3 季進入旺季，揚聲器脫離負毛利壓力，另外美系客戶揚聲器進入出貨旺季，看好營收表現，估第 3 季營收有機會挑戰 100 億元，毛利率較高的產品比重，也將比第 2 季 23% 提升，且手機用揚聲器負毛利率舊機種，已完全清掉庫存，有助第 3 季毛利率回復到 15-20% 水準。

美律第 3 季娛樂用產品營收成長上看 50%，受惠 wireless stereo、無線降噪耳機出貨放量，加上手機用揚聲器美系客戶新機種試量產，產品結構改善下，營運可望改善。



法人預估，美律上半年為營運谷底，下半年第 3 季、第 4 季營運將可逐季走高，預估今年每股純益上看 9.27 元；基本面看俏，外資也喊買進，目標價上看 200 元，但美律今日在營收創高利多下卻是不漲反跌，早盤以 169 元小黑開出，雖一度企圖翻紅，可惜買盤不繼，一度下探至 165.5 元，跌幅逾 2%。