港交所與重慶市簽備忘錄 計劃2022年底境外上市公司倍增

港交所與重慶市人民政府簽署合作備忘錄，促進渝港資本市場合作，推動重慶企業和機構加快在港資本市場融資、跨境發展。按照該市計劃，及至 2022 年底，當地將實現境內外上市公司數量倍增目標，新增境內外上市公司 70 家，達到 140 家。

重慶市長唐良智表示，港交所促進大陸企業在港上市是對大陸經濟很大支持，希望加快重慶企業來港上市步伐，提升該市經濟證券化水平。

他指出，重慶市委市政府高度重視多層次資本市場建設，制定出台《重慶市提升經濟證券化水平行動計劃 (2018-2022 年)》，及至 2022 年底，該市將實現境內外上市公司數量倍增目標，新增境內外上市公司 70 家、達到 140 家，新增 IPO 申報公司 100 家、新增輔導備案公司 200 家、新增以上市為目標的股改公司 350 家。

2018 年上半年，香港 IPO 數量已衝至全球首位，共 200 家企業向港交所提交了申報稿，相比 2017 年同期港股市場共 121 家企業提交申報稿，年增 65.29%，創港股半年 IPO 市場申報企業數量新紀錄。

截至今年 7 月 4 日，港股共新增 103 家上市公司，相比 2017 年同期港股共新增 69 家上市公司，年增 49.28%，是 2018 年新增上市企業最多的市場。港交所行政總裁李小加表示，此次渝港簽署合作備忘錄，必將進一步密切香港與重慶的聯繫。

目前重慶市在境內外上市公司有 70 家，新三板掛牌企業 138 家。該市在境外上市的 20 家公司中有 15 家在港上市，渝企在香港資本市場通過發行股票和債券實現直接融資港幣 685 億元。

港交所與重慶長期保持着緊密的戰略合作，已成為渝企海外上市融資的重要場所。目前該市已設立跨境人民幣股權投資類企業 45 家，其中，通過香港合作的基金 19 隻，認繳出資 225.36 億元。