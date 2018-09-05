【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，因受 Facebook（FB.US）及 Nike（NKE.US）走低拖累。道瓊斯指數微跌至 25,952 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,897 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 8,091 點。加拿大與美國將重啟貿易談判。

油價週二上漲，因將有颶風吹襲墨西哥灣令當地部分能源設施關閉，不過美元上漲和一份報告顯示庫欣原油庫存增加抑制了油價漲幅。紐約 10 月期油上升 0.1% 至每桶 69.87 美元。金價下跌，因中美貿易戰升級拖累出口導向型經濟體，重創新興市場貨幣，而促使美元走強。紐約 12 月期金下跌 0.6% 至每盎司 1,199.2 美元。

香港和內地股市週二上升。物業管理股跑贏大市，碧桂園服務（6098.HK）上漲 6.2%；新能源股逆市下跌。個股方面，有消息指內地正評估合併中國電信（728.HK）及中國聯通（762.HK），二者股價分別上漲 4.0% 及 5.9%，不過其隨後均表示未接獲相關通知。恒生指數上升 0.9% 至 27,973 點，國企指數上升 0.7% 至 10,891 點，香港股市成交金額減少 8.6% 至 721 億港元。上證綜合指數上升 1.1% 至 2,751 點，滬深兩市成交金額增加 10.4% 至人民幣 2,692 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的中國春來教育（1969.HK）、華領醫藥（2552.HK）孖展認購尚未足額，創陞控股（2680.HK）錄得超額認購逾 38.8 倍。

◇ 信利國際（732.HK）2018 年首 8 月營業淨額為 123 億港元，同比下跌 13.7%，但 8 月營業淨額僅按年減少 0.7% 至 17.8 億港元（7 月同比下降 10.6%），8 月銷售狀況明顯改善。

◇ 世貿房地產（813.HK）公佈 2018 年首 8 月合約銷售總額、合約銷售面積及平均售價分別為人民幣 1,003 億元、608 萬平方米及每平方米人民幣 16,504 元，按年分別提高 71.8%、增加 73.5% 及下降 1.0%，其中 8 月份則分別同比提高 120.0%、101.5% 及 9.2%，銷售狀況優於首 7 月。

◇ 當代置業（1107.HK）公布營運數據，2018 年首 8 月物業合約銷售額、物業合約銷售面積及銷售均價分別為人民幣 195 億元、179 萬平方米，及每平方米人民幣 10,935 元，分別同比增長 78.3%、60.2% 及 11.3%，其中 8 月份則分別按年上升 2.7 倍、1.8 倍及 34.7%，銷售狀況較首 7 月為佳。

◇ 中國利郎（1234.HK）公布 2019 年春夏季訂貨會結果，訂單總金額（按批發價計算）按年錄得 23% 升幅（冬季增幅為 33%）。春夏季若干產品類的平均單價較去年微升，反映原材料成本上漲的因素。另外，公司之一級及二級分銷商營運、持續經營超過 18 個月的 LILANZ 零售店於 2018 年 7-8 月期間之同店銷售（按零售價格計算）錄得同比高單位數增長（與上半年增速相若）。

◇ 雅居樂（3383.HK）公布 2018 年首 8 月預售金額、預售建築面積及平均預售價分別為人民幣 603 億元、465 萬平方米及每平方米人民幣 12,955 元，同比分別上升 20.1%、12.4% 及 6.9%。其中 8 月份預售金額、預售建築面積及平均預售價分別按年上升 18.8%、下降 5.2% 及上漲 25.4%，均價漲幅優於首 7 月，但銷售面積增速放緩，整體銷售狀況與首 7 月相若。

◇ 睿見教育（6068.HK）公布 2018 年 9 月 1 日入學總人數為 5.2 萬名，同比增長 25.1%，而由於學費及住宿費增加，公司預計 2019 財年（截止 8 月 31 日）之收入增幅將高於 25.1%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)