加工區南部聯合徵才 釋900個工作機會 起薪上看43K

經濟部加工出口區管理處今 (4) 日釋出南部園區聯合擴大徵才訊息，包括日月光 (3711-TW)、楠梓電 (2316-TW)、華泰 (2329-TW)、華東科技等 30 家知名企業，將釋出 900 個職缺，楠梓園區，部分作業員起薪上看 43K，屏東園區薪資約介於 22-45K。

加工出口區管理處指出，把握 9 月求職旺季，特地聯合南部園區擴大徵才，楠梓園區及屏東園區預計 7 日辦理徵才活動；高雄園區（前鎮）則是 13 日辦理，合計釋出 900 個職缺，徵才廠商包括華泰、楠梓電、日月光、明揚國際、星博電子、河見電機、華東科、台灣典範、光頡科等 30 家以上知名企業。

楠梓園區的徵才活動，參與廠商有華泰、楠梓電、日月光、旺詮、台灣捷康、滿意人力等 8 家企業，提供生產助理員、技術員、品檢員、製程 / 設備 / 品保工程師、領班、作業員等約 626 個工作機會，部分作業員起薪更上看 43K。

屏東園區徵才活動，參與廠商有明揚國際、星博電子、河見電機、永富興科技、秉均國際、達安企業、鈦騰複合材料、金利食安科技、台灣北澤、鼎基先進材料等 18 家區內外廠商，提供產品工程師、研發工程師、材料開發工程師、品保工程師、國外業務專員、儲備幹部、品檢人員、機臺操作員及技術員等 169 個職缺，薪資待遇介於 22K 到 45K 之間。

加工處屏東分處分處長沈龍志表示，這次徵才活動是屏東加工出口區在 2007 年完成園區開發以來，首次舉辦現場徵才活動，屏東加工出口區除持續提升園區硬體及軟體的園區服務機能外，也協助區內廠商處理擴大營運規模所面臨人力短缺的問題。

高雄（前鎮）園區 9 月 13 日上午舉辦現場徵才，參與廠商有華東科、台灣典範半導體、台灣漢門德、旭宏科技、高雄晶傑達光電、元泰發實業、光頡科技、昶亨科技、杰鑫國際物流、台灣博士等 10 家公司，提供電鍍工程師、化學工程師、LCM 製程工程師、廠務事務員、模具組立人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品檢員、日班產線技術員等 136 個職缺。