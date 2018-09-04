飛達帽業盈加拉設廠避過貿易戰一刧

中美貿易磨擦持續陰雲密佈，早於5年前開始拓展孟加拉生產線的飛達帽業(01100-HK)，得以避過一刧。飛達帽業副主席顏寶鈴表示，正積極推進孟加拉二期廠房的建設，期望於明年中建成，明年開始陸續投產，屆時當地產能最終會翻倍。

該二期項目總投資一億港元，已投入近半資金，並將引入自動化生產。現時當地產能每月300-350萬帽件，聘用員工約4000人；二期完工後員工人數期望增至8000 人，產能翻倍。孟加拉現時已提供集團整體產能的75%，而美國市場剛好佔集團出口的75%。

她期望政府能對受影響同業予以支援；例如協助同業於一帶一路設廠，在一帶一路投資設廠的機器設備，也能作出補貼支持，當地人才培訓，能夠提供機票津貼到香港集訓。

飛達帽業2018年中期業績，收入增長4.9%至4.67億港元，但股東應佔利潤則下跌7.7%至0.36億港元。管理層解釋，由於已為孟加拉廠房二期儲備人才，但項目略有延遲投產，員工成本有所上升；此外貿易業務亦加強銷售市場推廣費用所致；還有正推出電子商務平台，初期錄得200萬元虧損所致。至於零售業務若沒有喜色，將會繼續萎縮業務。

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