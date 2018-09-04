【異動股】軟件板塊尾盤集體走高 創業軟件(300451-CN)等多股漲停

尾盤，軟件板塊集體拉升，創業軟件(300451-CN)漲停報18.65元，中孚信息(300659-CN)漲停報24.93元，衛寧健康(300253-CN)漲停報15.49元，衛士通(002268-CN)漲停報22.55元，三六零(601360-CN)漲停報28.08元，東華軟件(002065-CN)漲8.49%報9.58元，用友網絡(600588-CN)漲6.11%報30.56元，中國軟件(600536-CN)漲5.53%報31.68元，美亞柏科(300188-CN)、和仁科技(300550-CN)等多隻個股走高大漲逾5%。

今日尾盤科技股再次得到了資金的關註，業内人士分析認為，科技股依舊是近期需要關註的重點，不論是從股價彈性，還是成長性角度來看，科技股往往是一波反彈開啓之前的先鋒隊。

消息面上，據工業和信息化部8月30日消息，8月28日-29日，工業和信息化部信息化和軟件服務業司組織專家赴武漢市開展中國軟件名城創建實地評估工作。下一步，信軟司將進一步優化中國軟件名城創建管理，推動中國軟件名城和創建試點城市更高水平做好創建相關工作，促進軟件產業高質量發展。

此外，據中新網報道，在智能製造、服務業轉型、消費升級浪潮背後，起支撐“頂託”作用的，是中國萬億級的軟件業需求大市場，中國軟件行業整體保持向上勢頭。據工信部數據，2017年，全國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入5.5萬億元，比上年增長13.9%，增速同比提高0.8個百分點。

東興證券指出，當前處於移動互聯網革命的後紅利期，按照技術創新週期推算，下一場技術革命到來的時間點大概是2022年左右。中美兩國的互聯網產業鏈是全球最具競爭力的，併在雲計算、5G、人工智能、區塊鏈、AR/VR等方面大力投入，有望在下一場技術革命中引領先行，取得更大的成功。

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