題材權重齊發力上證50大幅拉升 滬指收漲1.1%

週二(9月4日)，滬深兩市早盤一直維持震蕩走勢，白馬和科技繼續走勢疲軟，滬深三大指數反彈都有心無力，早盤衝高回落寬幅震蕩，場内僅剩的人氣落在了樂視網等一批超跌股身上。午後，券商、銀行、保險等板塊發力上漲，在中國平安、南京證券等大金融的帶動下，上證50指數快速拉升兩市由跌轉漲積極上攻;國產軟件等題材板塊也發起強有力的進攻，在權重與題材股的有效配合之下，個股整體呈現普漲態勢，三大股指均大漲，市場做多情緒回暖。

截止收盤，滬指收報2750.58點，漲1.10%，成交額1137億;深成指收報8554.44點，漲1.17%，成交額1542億;創業板收報1455.50點，漲0.82%，成交額506億。

從盤面來看，各大板塊午後悉數飄紅，軍工股全天表現活躍，國產軟件、農業、銀行、券商、環保、鋼鐵、衛星導航、化工新材料、數字中國等板塊漲幅居前。

截至15:01，滬股通淨流入10.41億元，深股通淨流入5.08億元。

華泰證券表示，對於9月市場可以適當樂觀一些，市場向上概率較大。從盈利水平來看，2018年半年報顯示A股公司淨資產收益率繼續高位上行，歸母淨利同比增長情況好於一季度;從估值水平來看，主要指數的估值水平目前處於歷史較低位置，萬得全A、上證綜指、創業板指、中小板指的最新動態市盈率為2000年以來的16.8%、15.8%、9.1%、5.3%分位。行業配置方面，建議繼續關註週期股(鋼鐵、工程機械、石油石化)以及金融板塊機會。

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