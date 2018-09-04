便祕老是大不出來？醫師6秘招讓便祕全消

文／早安健康編輯部

你也有便祕嗎？統計發現高達 5 成 5 的上班族有便祕，隨年齡發生率提高。如果七天內排便量少於 2∼3 次、排便量少、糞便呈顆粒狀或過硬、排便困難需用力，那就很可能是便祕！

便祕大部份源自於生活習慣不良、心理壓力、水喝太少或纖維食物不足、藥物，以及女性腹部肌肉較弱、懷孕或荷爾蒙影響。較少部份是因疾病造成，如腸道疾病、代謝或內分泌異常、神經病變等。生活作息與排便習慣保持規律，多喝水、建立運動習慣就從走路開始，都可以減輕便祕的症狀。

不過這個讓很多人感到苦惱的症狀，如果不是因為疾病造成，往往跟缺乏高纖飲食有關。肝膽腸胃專科醫師吳明賢提供六種改善便祕的簡單食療，適時補充膳食纖維。不必全部照做，只要挑選適合自己的來做就可以了！

溫水與咖啡：早上起床喝一杯水，早餐飯後一杯黑咖啡。 香蕉當前菜：飯前吃香蕉 500 克，每天一至兩次。 溫飲桑椹汁：新鮮桑椹 50 克榨汁，加溫開水喝下，早晚各一次。 與地瓜葉做朋友：地瓜葉 500 克加油鹽炒熟吃，一天兩次。 空腹吃帶皮蘋果：早晚空腹吃帶皮蘋果，一天一至兩個。 睡前胡桃仁：每晚睡前吃十顆胡桃仁，同時喝一杯水。

來源：《早安健康》 2018 年 9 月

更多精彩內容請至 《早安健康》