台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月4日

空軍官兵活動中心設定地上權案昨（3）日由元大銀行以 82.01 億元得標，氣走四家壽險業者，溢價率為 123.2%，超乎市場預期，刷新今年商用不動產得標新高價；每坪權利金約 720 萬元，創歷史新高。

全球智慧型手機兩大巨擘蘋果、華為於 9、10 月相繼發表新機，台積電訂單通吃，第 4 季手機晶片投片量大爆發。蘋果 9 月 12 日發表新一代 iPhone，台積電獨吃 A12 處理器訂單，加上華為確定於 10 月發表下半年旗艦機 Mate 20，搭載處理器麒麟 980 同樣為台積電 7 奈米生產，台積電第 4 季不僅 7 奈米投片量大增，通訊類營收將快速回升，大立光同步受惠。

要搶第一，大家來。國泰人壽 3 日突然開賣新的網路投保利變年金「鑫 Money」，開放 33 家銀行的信用卡都可刷卡繳保費，單張保單最高可刷 100 萬元，宣告利率更拉高到 2.76％，是目前銷售中網路利變年金利率最高者，且同一保戶可投保多張，最高可買到 1 千萬元。



經濟日報

元大銀砸 82 億 標下空軍活動中心

台積 7 奈米 Q4 投片大爆發

貿易戰衝擊 歐亞 PMI 疲軟

工商時報

半導體旺 張忠謀開講加持

經部解缺地 擬釋地 542 公頃

國壽宣戰 高利搶網路年金險

聯合報

台股逐筆交易 後年 3 月上路

郵局上回出包 21 標案喊卡

陸頻加碼非洲 增國際話語權

蘋果日報

基本生活費新算法 149 萬戶受惠

張學舜接 101 董事長 曾帶領圓山飯店

阿飄壓抑 8 月買氣 新車銷量近腰斬

中國時報

華航罷工落幕 何煖軒欣慰

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柯 P 警告 陸打壓將愈來愈強

自由時報

美擺平墨、加後 川普顧問︰中國將回談判桌

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