美團20日港股上市 估值上看1.7兆台幣 5大基礎投資者認購1/3

美團點評最快本週五 (7 日) 招股，集團已敲定基礎投資者名單，包括普通股大股東騰訊 (0700-HK) 與 4 家中外基金公司，5 家基礎投資者料認購約 15 億美元 (約港幣 117 億元) 股份，占發行總規模約 1/3。

美團點評 IPO 定價區間也已敲定，每股介乎港幣 60 至 72 元 (約新台幣 237.8-285.3 元)，若以招股價上、下限推算，上市後市值料達港幣 3575 億至 4290 億元 (約新台幣 1.3997 兆至 1.6796 兆元)。預計美團將於下週三 (12 日) 有初步定價結果，9 月 20 日掛牌。

騰訊將會以基礎投資者身份，認購約 4 億美元 (約港幣 31.2 億元)。美團點評目前將「美團外賣」、「大眾點評」和「摩拜單車」3 個應用程式嵌入至騰訊旗下的微信和 QQ；騰訊則利用用戶基礎優勢，為美團點評帶來相應的客流量。

另外 4 家基礎投資者，包括誠通基金管理的國有企業結構調整基金、英資基金 Lansdowne，以及來自美國的奧本海默基金 (Oppenheimer) 和 Darsana。其中，國有企業結構調整基金是國務院國資委委託成立的基金之一，早年以基石投資者身份參與郵儲行 (1658-HK) 及中金公司 (3908-HK) 的上市專案。

奧本海默基金則為美國知名長線基金之一，資產規模逾 2600 億美元 (約港幣 20280 億元)，投資組合包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix 及 Facebook 等龍頭科網股。

5 家基礎投資者料獲分配共約 15 億美元，佔這次發行總規模約 1/3。市場早前傳出，美團這次來港上市集資最少逾 40 億美元 (約港幣 312 億元)，以上述基礎投資者認購達 1/3 計算，其集資高達約 45 億美元 (約港幣 351 億元)。

根據美團招股書，2017 年平台完成的交易筆數超過 58 億，交易金額從 2015 年人民幣 1610 億元增至 2017 年的人民幣 3570 億元，增幅達到 122%；營收也從 2015 年的人民幣 40 億元增至 2017 年的人民幣 339 億元，增幅超 800%；用戶數 2 年也從 2.06 億增至 3.1 億，其中活躍用戶數占比 90%。

美團為超過 2800 個市縣的 3.1 億交易使用者和約 440 萬活躍商家提供了服務。公司 2018 年 4 月透過收購摩拜，進軍出行領域，進一步拓展業務版圖，並積極推出美團打車服務，目前已聚焦 4 大 LBS 場景，包含到店、到家、旅行、出行。

平台的線上商家數量，從 2015 年約 300 萬，增長至 2016 年的 440 萬和 2017 年的 550 萬，同期活躍商家占線上商家比例，也由 2015 年的 66% 增至 2017 年的 80%。

根據艾瑞報告，按 2017 年交易筆數計算，美團點評已建成並運營全球範圍內規模最大的即時配送網路，每日平均活躍騎手數量約 53.1 萬人，透過自有配送網路於 2017 年完成約 29 億單配送，占平台訂單總數的 70%，2017 年平均每單配送時間約為 30 分鐘。