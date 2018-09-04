新興市場貨幣遭抛售 阿根廷披索挫逾4%

新興市場貨幣周一再遭抛售。阿根廷披索、土耳其里拉、印度盧比及印尼盾輪住走低。阿根廷面臨經濟危機，貨幣坡索匯率再度跌至歷史新低，為應對危機，總統馬克里宣布連串挽救經濟的方案，並將多名部長革職，以挽回市場信心。阿根廷披索繼上星期累跌16%後，星期一再跌4.6%，報38.6057披索兌一美元。印尼盾則創下1998年亞洲金融風暴後低位，土耳其里拉亦一度下挫逾2.8%。

阿根廷總統馬克里周一公布財政緊縮大計，除大幅削減政府部門數目，也透過重推出口稅來增加收入，包括徵農產品出口稅。馬克里發表全國電視講話，強調為應對通脹飆升，對貧困階段帶來的衝擊，政府將提高經濟援助及糧食支援計劃；阿根廷政府為防止披索貶值，早前大幅加息及收緊財政赤字。

馬克里上星期公布，正向國際貨幣基金組織(IMF)尋求加快撥款500億美元，引發阿根廷披索暴跌至41.47披索兌一美元的歷史新低。年初至今貶值超過50%。

土耳其里拉曾回落1.2%，報6.6210里拉兌一美元，即市最低曾觸及6.7309里拉，跌幅達2.87%。土耳其政府周一公布，8月通脹率升溫至17.9%，是2003年底以來最嚴峻。央行罕見發聲明安撫市場，表示將於本月13日會議商討調整貨幣政策，暗示加息。消息曾令里拉稍為企穩，之後跟隨其他新興市場貨幣下滑。

印尼由於貿易逆差龐大及依賴石油進口，貨幣亦受新興市場貨幣的沽壓拖累，印尼盾曾見14871盾，跌幅達0.95%，創下1998年亞洲金融風暴後低位，恐跌穿每15000盾兌1美元的重要心理關口，印尼財長表示，盾匯還要面對一段長時間的沽壓，並表明將再介入托市。分析稱只有再次加息才能遏止貨幣貶值潮。印尼財長表示，盾匯還要面對一段長時間的沽壓。

南非蘭特、俄羅斯盧布及印度盧比最新分別下跌1.22%、0.96%及0.29%。印度盧比再創歷史新低，最低曾挫至71.2851盧比兌一美元水平。

東亞銀行(00023-HK)高級外匯市場策略師葉澤恆指，雖然美元昨非急升，但新興市場貨幣呈現不振，繼阿根廷披索及土耳其里拉兩隻貨幣下跌後，巴西雷亞爾、南非蘭特及俄羅斯盧布也因各種原因呈現沽壓。相信阿根廷的經濟危機可能蔓延至巴西，除當地經濟持續疲弱外，巴西前總統盧拉未獲批成為下月7日總統參選人資格，恐加劇當地政治不穩，巴西雷亞爾今年以來已累跌超過兩成。

葉澤恆續指，印度盧比及印尼盾同樣面對貶值壓力，主因是兩國雙赤(經常帳及預算)問題仍未解決，料兩貨幣仍有下跌空間。另外，Rakuten證券首席營運總監Nick Twidale對外電指，印尼盾正撲下一個心理關口15,000，需留意央行會否有下一步行動，如是否再加息等。當地今年5月以來已累計加息1.25厘。

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