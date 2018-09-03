設計訂單已經夠多了！城建設計冀行業有序健康發展

國内主要從事城市軌道交通相關設計、勘察、咨詢及工程承包業務的北京城建設計(01599-HK)（下稱城建設計）3日在香港舉行2018年中期業績發佈會，這也是自8月中集團迎來第二屆董事會後，“新官上任”的董事長史育斌首次以全新身份出席城建設計的業績發佈會。

背靠強大股東，獲多方面支持

史育斌在發佈會上表示，在前任領導班子帶領下城建設計取得的業績表現有目共睹，他透露集團未來將堅持原有發展戰略，整體思路不會做大的調整。同時他也表示大股東北京城建集團未來將在人才、業務發展及信息與市場資源方面為城建設計提供強有力的支持。

除了來自大股東北京城建集團的支持，城建設計在去年7月還喜提京投公司為集團第二大股東，對此城建設計執行董事兼總經理王漢軍就表示，城建設計與京投這個第二大股東也在實現優勢互補，城建設計的優勢主要在於勘察、設計及工程管理等服務方面，而京投的優勢則是投資。王漢軍透露，大股東北京城建設計及京投將是城建設計未來PPP項目的主要投資者，為公司提供支持。

一體化：是發展趨勢

對於集團軌道交通物業一體化的發展策略，王漢軍就指，未來一體化是發展的趨勢。他提到，目前的軌道交通業務，特别是地鐵，光靠車票收入是無法覆蓋其運營、維修及折舊費用的；而由於軌道交通如地鐵帶來其上蓋土地的增值，及地鐵換乘區域帶來的土地增值，近年來許多地方政府都轉向軌道交通和地鐵一體化開發相結合的模式，這種模式也能保證未來軌道交通的發展。

王漢軍表示，城建設計在設計領域是國家綜合甲級企業，涵蓋民營建築、地鐵、市政、地產等，在一體化中也是一種優勢，在一體化過程中要為客戶業主提供更好的服務；另一方面，一體化發展在建設上要求的專業性較強，這也是城建設計在總承包服務上的優勢。他透露從前年起公司的收入很大一部分就來自於為各地軌交公司提供的一體化建設的服務，併稱這部分也是城建設計未來需大力發展的業務。

談新規出台：對公司是一大利好

今年7月，國務院發佈了《關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》，王漢軍指，隨著相關管理意見的出台，行業門檻和要求都提高了，但這對公司而言卻是一個很大的利好。他解釋公司在國内一直處於行業第一的位置，這幾年隨著軌交的高速發展，公司設計任務的訂單已經夠多了，也需要一個消化的過程。對於行業而言，他表示，也可借此重新審視軌交建設的條件和規模，同時探索更多的製式，也有利於軌交的健康發展。

他表示這類政策的出台亦有利於發揮公司的技術優勢，同時有利於公司鞏固在行業市場的佔有率，也阻止一些新進的競爭者出現。另一方面，他也表示，從公司自身的角度而言，更希望行業有序健康地發展，併不希望一下放出很多項目。確然，在行業日趨成熟的階段其實更應該追求穩健有序的發展，爆發式增長已經不太合適了。

談回A：正積極組織材料

對於公司回A進程，王漢軍回應稱目前公司正按照回歸A股的進程組織材料，併透露按進程會在今年内報材料。他表示前段時間A股IPO加快了步伐，據了解目前去化速度很快，他指按照目前的進度一般在遞交材料一年之内可獲批復，稱這符合公司的發展戰略，公司也會積極組織材料儘快上報。

文\彭小留

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