【華冠投顧】大盤就看10946 被動元件再度全倒

范振鴻 分析師

●族群追蹤

如預期，2330 台積電休息是休息了，但是今天整個盤勢由被動元件領跌，MLCC 指標整體大跌 8%，2492 華新科、2327 國巨、8163 達方打到跌停，2456 奇力新、3026 禾伸堂也大跌 9%，矽晶圓與 MOSFET 也都是大跌，這些都是振鴻一直提醒大家不要碰的族群，傳產方面紡織股今天也出現修正，但 1477 聚陽仍然守住型態仍可以持續注意，1402 遠東新則有跌破整理區間的現象，鋼鐵股則是持續修正，指標股 2027 大成鋼今天開始現金增資認購出現破線大跌的狀況，整體盤面還是沒有主流跟強勢族群。

●盤勢分析

大盤開高走低，高低點接近 150 點，但並沒有爆大量，沒有爆大量就不是明確的出貨盤，只要 08/28 低點 10946 不破，還是偏多看待，而今天小時線 KD 黃金交叉後，該攻不攻反而往下殺破週五低點，出現短線多頭結構破壞，短線上就是要多留意後續是否有持續修正的狀況，整體盤勢來看，目前是屬於日線看撐，但小時線有持續修正風險，因此就看明天能不能守住 10946 這個關鍵點位了，最好的狀況就是在這邊止穩才有機會再尋求攻擊機會。OTC 則是大跌 2%，上週提過不只一次月線反壓若不能一次過就還有修正風險，只是沒想到這邊摔這麼重，接下來注意是否能走出止跌確認。

●如何看到選股週報?

公司特別為了海豚的室友們客製化

只要經由以下連結註冊官網會員 (免費)

就可以在官網持續看到海豚的【壓軸集破量選股周報】

而週報標的也將持續在 LINE@上為大家追蹤

https://www.hwa-guan.com.tw/Auth/Register?source_id=8960001

註冊完後，點選右上角【會員專區】→找到【付費文章】

※以上內容由華冠投顧 范振鴻分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入范振鴻老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/ugzX6k

詳細操作策略，請加入范振鴻 老師 Line 群組





服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg