【安聯投信】美墨協議 科技股強漲 美股吸睛居冠

◆ 台股、紅籌股和 Nasdaq 漲幅逾 2%

美國和墨西哥已就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，激勵全球投資者情緒，科技類股強漲帶動美股續創新高。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 8 月 29 日，美股仍是焦點，延續前一周動能，美股資金淨流入金額擴大至 72.26 億美元居冠，亞洲不含日本、新興市場和拉丁美洲也紛紛回穩，出現小額資金淨流入 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，新的美墨協定讓過去一個月全球股市承受的全球貿易摩擦壓力稍微紓解，進而帶動資金回流股市，美股持續展現強勁動能尤令市場驚豔。

根據統計，過去一周，美股四大指數全數上漲，表現強勢。另外，包括日本、台股、港股和澳洲等在內的各主要亞太地區股市，也受惠於資金回流動能、美股續創新高樂觀氣氛蔓延或日圓持續偏弱等提振，漲勢相對亮眼。其中，台股

林素萍表示，不論就國際情勢、經濟面、消息面或資金面，美國都是全球焦點。包括：美墨達成協議、科技股大漲；美國第二季 GDP 上修至 4.2%、為四年來新高；8 月美國消費者信心指數表現創 18 年新高；美股基金受惠於市場樂觀氣氛蔓延，資金持續流入、且有擴大跡象，顯示市場信心持續增溫。

林素萍表示，由於消費占美國 GDP 比重近七成，消費者信心有助於支出增加，將有利於美國經濟成長。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於美科技持續強勢表現、資金回流，全球晶圓大廠策略調整和全球處理器大廠決定將 7 奈米 Vega 繪圖晶片、7 奈米 Rome 伺服器處理器的生產全都交由台灣廠商，以及蘋果新機即將問世等利多提振，外資擴大買超力道，科技股重返主流。

根據證交所統計，外資連五日買超並擴大力道，合計近一周台股外資累計買超 372.18 億元，同時外資累計期貨淨多單重回五萬口以上。

展望未來，廖哲宏表示，全球貿易摩擦波動仍然未決，短期資金面仍受到匯率波動以及投資氛圍所影響，然而，我們認為展望中長期，投資人仍應聚焦受惠長期成長趨勢以及有競爭力的產業與公司，包括：雲端伺服器、ASIC、5G 及汽車電子等利基族群成長趨勢仍不變。

台股短線受到川普欲儘快對中實施 2000 億美元關稅影響，加上指數逼近前波高點等因素，出現短線漲多賣壓，但低檔買盤仍屬強勁，且月線呈現翻揚，料仍有利支撐。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。