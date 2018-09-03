油氣開採行業再添“猛將”，中海油上半年業績大幅上漲

今年上半年，世界經濟增長前景整體向好，但全球經濟仍存在很大的不確定性，國際油價依然頻頻波動。受國際原油價格變動的影響，石油和天然氣開採業大幅上漲，整個行業經營業績大幅提升。

起步於海洋石油勘探的中國海洋石油有限公司（以下簡稱：中海油；股票代買：00883——HK）同樣在今年上半年交出了一份亮眼的“期中成績”。

良好的業績、穩健的財務

中海油是中國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一，其主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。中海油以中國海域的渤海、南海西部、南海東部和東海為核心區域，其資產分佈遍及亞洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲。

9月3日，中海油在港交所披露中期業績報告。截至2018年6月30日，集團實現油氣銷售收入達903.1億元人民幣（單位下同），同比增長20.5%；淨利潤達254.8億元；每股盈利0.57元，較去年同期相比增長56.8%。

（圖片來源：港交所）

在資本支出方面，今年上半年中海油總資本支出為210億元。其中，勘探投資為41億元，同比下降14.6%，開發投資為124億元，同比下降為11.4%，主要是由提質增效節約成本以及部分建設項目的延遲。而生產資本化投資為44億元，同比上升69.2%,主要是由於調整井等工作量增加導緻。

在成本費用方面，公司折舊、折耗和攤銷總額為272.21億元，比去年同期下降14.5%，主要是由於產量結構變化和儲量向好的影響。其中特别收益為人民幣11.17億元，主要是中國海上油田實現價格達到特别收益金徵收標準。受BC ENERGY INVESTMENTS CORP項目持有阿根廷資產由於比索對美元大幅貶值及利率上升的影響，出現資產減值，導緻合營公司損失65.09億元。

但總體上來看，今年上半年油價堅挺，加之公司油氣銷售收入大幅上升，成本方面總體下降，使得中海油中期業績表現良好，財務穩健。

提質增效拓業務

中海油一直以來秉承價值勘探理念，不斷尋找大中型油氣田的勘探。實施油氣併舉，加大天然氣勘探力度的策略，併且不斷拓展海外市場業務。

根據中期財報顯示，今年上半年，中海油在中國海域獲得6個新發現及33扣成功評價井，自營探井成功率達54%—65%。公司加快推進油氣田評價，評價井大幅增加，在一定程度上保障了增儲上產。

其中，對渤中19-6氣田的評價工作取得重要進展，截至目前已完成6口井的鑽探，證實為高豐度、高產能、高質量的超億噸油當量大氣田。渤中29-6油田亦獲成功評價，有望獲得億噸級油田規模。6個新發現分别為南海西部的樂東10-2、涠洲10-3東和烏石23-5北，南海東部的恩平10-2、恩平15-2和陸豐12-3。其中，恩平10-2和恩平15-2證實了恩平凹陷北帶的勘探潛力，有望與恩平15-1聯合開發併建成中型油田。陸豐12-3為近年來中海油對外合作最大商業發現，有望建成中型油田。

而在海外，中海油獲得2個新發現和2口成功評價井。圭亞那Stabroek區塊上半年獲Ranger和Pacora兩個新發現，近期又獲區塊内第8個發現Longtail，進一步落實了資源潛力，根據作業者披露，預計區塊内總可採資源量超過40億桶油當量。

在油氣產量上，中海油今年上半年產量符合預期，淨產量為238.1百萬桶油當量。其中，中國海域淨產量為152.9百萬桶油當量，同比下降1.9%，主要來是由於在產油氣田的自然遞減；海外為85.2百萬桶油當量，同比上升3.7%，主要是伊拉克Missan項目增產措施和新井投入帶來產量上升。上半年，公司石油液體和天然氣產量佔比分别為82%和18%，其中，天然氣產量同比增長11%，主要得益於國内天然氣需求增長。

不僅如此，中海油拓展業務的腳步一刻都未曾停歇，公司計劃年内投產的5個新項目進展順利。其中，Stampede油田和涠洲6-13油田已於上半年投產。計劃於下半年投產的文昌9-2/9-3/10-3氣田群已在進行安裝調試，蓬萊19-3油田1/3/8/9區綜合調整項目和東方13-2氣田群也按計劃推進。

在國際油價回升、行業成本法坦的背景下，中海油表示董事長表示，上半年桶油主要成本為31.38美元，將繼續保持競爭優勢，不斷提升集團的成本管控能力和可持續發展能力。

作者：劉玲玲

編輯：賀秋霞

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