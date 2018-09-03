港股9月持續跌勢挫176點U+A0 吉利汽車跌4.4%

延續8月末跌勢，9月第一個交易日，港股持續走弱。中美貿易戰升級陰霾仍左右大市，財新中國PMI見14個月低，9月3日港股較上周五收市27888.55點低開218.66點，近早上10點跌幅曾略為收窄至66.36點，但之後無以為繼，而且跌幅加大；於早上11:40左右，曾跌至日內低位，跌幅一度擴大至311.51點。下午跌幅再現收窄，收市報27712.54點，跌176.01點或0.63%，連跌3天；成交金額788.9億港元。

9月恒生指數期貨於下午15:57報27634點，未平倉合約11.87萬張。

10月恒生指數期貨報27625點，未平倉合約報358張。

財新/Markit公布，經季節性調整的8月中國製造業採購經理指數降至50.6，較上月的50.8，回落0.2個百分點，是2017年6月以來最低水平，但該指數已連續15個月處於擴張區間。

騰訊(00700-HK)連跌4天。(365.4元)收市報332.8港元，跌7.2港元或2.1%，累計跌幅32.6港元。受累於內地計劃限制未成年人網遊時間政策拖累，險守330港元邊緣水平。

匯豐控股(00005-HK)躍升至第3大交投活躍股隻。收市報68.35港元，跌0.5港元或0.7%，創逾一年新低。呈現破底而落之勢，匯控成為空頭沽空目標，其沽空比例從上周四的大超標44.5%、回落至33.93%，但仍處於超標水平，潛在沽壓依然沉重。

銀河娛樂(00027-HK)雖然獲大行唱好，但股價仍跌0.9港元或1.5%，收市報57.2港元。澳門 8 月博彩收入同比增 17%，環比增 5%。摩根士丹利 報告預期，銀河娛樂未來 60 天股價「跑贏大市」概率逾 80%，維持「高配」評級及目標價 80港 元。

吉利汽車(00175-HK)5連跌，(17.5元)收市報15.94港元，跌0.74港元或4.4%。雖然吉利汽車日前獲穆迪提高評級展望由穩定提升至正面，並確認其信貸評級為「Ba1」，但無助扭轉股價。

中國平安(02318-HK)逆市升0.25港元或0.3%，收市報75.85港元。

中國移動(00941-HK)也逆市升0.85港元或1.2%，收市報74.65港元。中國移動旗下中移動香港，今天與有線寬頻(01097-HK)訂立諒解備忘錄，內容包括由中國移動香港向有線支付費用，以使用有線的網絡資源，包括提供電視內容。倘訂立正式協議，預期年期為20年，可額外延長5年。

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